Из Шереметьево летают самолеты с двумя пассажирами на борту

Сейчас в Шереметьево функционируют всего два терминала B и F. Часть внутренних рейсов постоянно отменяется, но основные направления остаются без изменений. Правда пассажиропоток на них значительно снизился. Теперь в зоне вылета редко увидишь очередь перед посадкой на борт, многие самолеты летят не то что полупустыми, а практически порожняком.

- Сегодня ночью был рейс в Санкт-Петербург, вылетал самолет "Суперджет". Так вот на нем летело всего два человека, учитывая, что зарегистрировалось тоже немного. Всего 4 человека. Сейчас нередкая картина, когда на борту 5-10 человек всего. Многие люди сами отказываются лететь, а некоторым просто необходимо попасть домой. У всех разные обстоятельства, – рассказал kp.ru источник в службе безопасности аэропорта.

В самом аэропорту сейчас предпринимаются все меры, чтобы минимизировать риск заражения пассажиров коронавирусом. Повсюду ходят люди в защитных костюмах, на стойках регистрации, на паспортном контроле и в зоне выдачи багажа нанесена яркая разметка с рекомендуемой социальной дистанцией (1,5 м).

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