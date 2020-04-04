В Московской области в жилом доме произошел взрыв

Днем 4 апреля в Орехово-Зуево обрушилась жилая пятиэтажка. ЧП произошло по адресу Гагарина, 31. «Комсомольская правда» запросила комментарий в пресс-службе МЧС Московской области.

- Хлопок газа произошел по адресу улица Гагарина, 31. Сейчас туда отправлены необходимые силы и средства, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Информация по пострадавшим сейчас уточняется. Фото: Пресс-служба МЧС

Информация по пострадавшим сейчас уточняется. На кадрах очевидцев можно рассмотреть как минимум одного человека, который оказался зажат рухнувшими перекрытиями.

- Живу на Гагарина 23а. Взрыв произошел в 13:05. Такой сильный, что окна дрожали. Думала, что это могло быть. Ужас, - написала в социальных сетях Алена Русова.

ЧП произошло по адресу Гагарина, 31.Фото: СОЦСЕТИ

По кадрам с места происшествия видно, что рухнули три верхних этажа. Полностью уничтожены квартиры. Нижние этажи пролета оказались под завалами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль взрыв в жилом доме в Орехово-Зуево. Как стало известно «Комсомолке», на место отправлен начальник областного Главка МЧС Сергей Полетыкин. Главе города поручили обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и дать людям все необходимое.

В Орехово-Зуево обрушилась жилая пятиэтажка.Фото: СОЦСЕТИ

— Сотрудниками следственного отдела по Орехово-Зуево ГСУ СК РФ по Московской области организована проверка по факту хлопка газа. Источник был в квартире, расположенной на третьем этаже. Произошло обрушение стен с пятого по третий этаж, — сообщила kp.ru старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

Сейчас на месте работает следственное группа. Сыщикам предстоит установить причины хлопка, точное количество пострадавших, опросить выживших. Пока уголовного дела нет.

По кадрам с места происшествия видно, что рухнули три верхних этажа. Фото: Пресс-служба МЧС

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавила Врадий.

По данным источника в силовых структурах «Комсомольской правды», пострадали пять человек. Один в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

Позже в ГУ МЧС по Московской области «Комсомольской правде» уточнили, что в квартире на третьем этаже второго подъезда случился взрыв газовой колонки. Возгорания за этим не последовало, но повлекло обрушение.

Полностью уничтожены квартиры. Нижние этажи пролета оказались под завалами. Фото: Пресс-служба МЧС

- В 13:08 нам поступило сообщение диспетчеру. До приезда наших сотрудников из дома самостоятельно эвакуировались 150 человек. Еще 50 человек эвакуировали по лестничным маршам силами МЧС, - сообщили в пресс-службе.

Всего в ликвидации последствий хлопка принимают участие 56 сотрудников экстренных ведомств.