2020-04-04T14:29:33+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Москве отменили весенние субботники для жителей

Порядок в городе наводят коммунальные службы
Светлана ВОЛКОВА
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Порядок в городе наводят коммунальные службыПорядок в городе наводят коммунальные службыФото: Иван МАКЕЕВ
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Во время весеннего месячника по благоустройству в Москве полностью обновят все, что планировали. Об сегодня, 4 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Каждый год с начала апреля мы начинаем приводить город в порядок после зимы, особое внимание уделяется промывке со специальным шампунем дорог и тротуаров, в этом году уже прошли две такие промывки из четырех запланированных, - отметил Петр Бирюков. - Кроме того, проводится масштабная очистка всех инженерных сооружений - мостов, тоннелей, подземных пешеходных переходов и путепроводов, фасадов зданий, уборка дворов, парков и скверов».

В этом году уборку города проводят одновременно с дезинфекцией от коронавируса.

«Месячник по благоустройству проходит в непростых условиях, эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, вносит коррективы, - сказал Петр Бирюков. - Но, несмотря на это, все работы будут выполнены качественно и в срок».

По его словам, коммунальные службы особое внимание уделяют уборке и дезинфекции подъездов жилых домов, а также соседних с ними территорий, общественных пространств.

«Из-за эпидемиологической ситуации традиционные субботники с участием жителей проводиться не будут, - подчеркнул Петр Бирюков. - Все необходимые работы по уборке города будут выполнены силами сотрудников коммунальных служб».

Благоустройство продлится до 30 апреля. «Сейчас очищаются газоны, приводим в порядок детские площадки, скамейки, опоры освещения, центральные тепловые пункты, трансформаторные подстанции, вентиляционные шахты коллекторов, - сообщил глава Комплекса городского хозяйства столицы. - Уже начался ремонт дорог, а в ближайшие дни приступим к обновлению разметки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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