2020-04-04T15:26:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве уже около 900 человек с подтвержденным коронавирусом лечатся дома

В таком режиме наблюдают тех, у кого заболевание протекает в легкой форме [видео]
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
В Москве постепенно увеличивается число заболевших коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении.В Москве постепенно увеличивается число заболевших коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Москве постепенно увеличивается число заболевших коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении. Несколько дней назад сообщалось, что таких пациентов уже более 550. Сегодня Оперативный штаб озвучил новые цифры: около 900 человек.

- Уже две недели в Москве работает режим лечения на дому пациентов с коронавирусом, - рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - У многих болезнь протекает в легкой форме, поэтому госпитализация им не нужна. Сегодня уже около 900 заболевших коронавирусной инфекцией находятся на домашнем лечении.

Напомним, эта система была запущена 23 марта. Ее алгоритм таков:

1. Пациента с подтвержденным тестом на коронавирус на дому осматривает врач и принимает решение - необходима ли госпитализация.

2. Если пациент чувствует себя нормально, а его состояние не вызывает тревог, он подписывает документ, согласие, в котором обязуются соблюдать режим самоизоляции, не покидать своей квартиры.

3. За их состоянием следят медики, используя аудио- и видеосвязь, проводя консультации и отслеживая развитие болезни у пациентов.

4. Фото человека загружают в базу системы видеонаблюдения. Если он выходит из квартиры и его фиксирует камера, медики и полиция получают сигнал, нарушителя забирают в инфекционный стационар.

5. Кстати, такие же правила по полной самоизоляции распространяются и на всех проживающих с зараженным. За нарушение карантина его так же увезут в стационар.

На текущий момент в Москве подтвердили 3357 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 27 пациентов скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперт отметил готовность столицы к запуску системы умного контроля за режимом самоизоляции
Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции
В Москве из-за коронавируса закрыли канатную дорогу до 1 мая
Исследование: Почти 70% москвичей соблюдают режим самоизоляции
В столице начала работать система мониторинга больных COVID-19
Более 730 ординаторов приступили к работе в московских поликлиниках
Серийного вора задержали в Наро-Фоминске
В московском метро начали проводить дезинфекцию с помощью горячего воздуха
Оперштаб: Больше половины заболевших – люди моложе 45 лет
Москва привлекла частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус
В Москве шеф-повар и менеджер ресторана набросились друг на друга с кулаками
Москвичам в самоизоляции помогут психологи
Новая бесплатная онлайн-школа открылась в Москве
На звонки москвичей будут отвечать психологи МГУ и РАНХиГС
Сергей Собянин рассказал, что в борьбу с короновирусом включились частные клиники Москвы
В Москве как и в ряде стран введут штрафы за нарушение режима самоизоляции
Будем на связи: 5 советов от МТС как управлять услугами, не выходя из дома
Парки Подмосковья подготовили онлайн-мероприятия
СК Москвы проверит сообщение об отравлении двухлетнего ребенка психотропами
Синоптики рассказали о погоде в начале апреля
В Москве рабочий утонул в ванной
В Москве началось тестирование мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина
Погода в Москве на 1 апреля 2020 года: сильный ветер, дождь и +5 градусов