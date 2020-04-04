В Москве уже около 900 человек с подтвержденным коронавирусом лечатся дома

В Москве постепенно увеличивается число заболевших коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении. Несколько дней назад сообщалось, что таких пациентов уже более 550. Сегодня Оперативный штаб озвучил новые цифры: около 900 человек.

- Уже две недели в Москве работает режим лечения на дому пациентов с коронавирусом, - рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - У многих болезнь протекает в легкой форме, поэтому госпитализация им не нужна. Сегодня уже около 900 заболевших коронавирусной инфекцией находятся на домашнем лечении.

Напомним, эта система была запущена 23 марта. Ее алгоритм таков:

1. Пациента с подтвержденным тестом на коронавирус на дому осматривает врач и принимает решение - необходима ли госпитализация.

2. Если пациент чувствует себя нормально, а его состояние не вызывает тревог, он подписывает документ, согласие, в котором обязуются соблюдать режим самоизоляции, не покидать своей квартиры.

3. За их состоянием следят медики, используя аудио- и видеосвязь, проводя консультации и отслеживая развитие болезни у пациентов.

4. Фото человека загружают в базу системы видеонаблюдения. Если он выходит из квартиры и его фиксирует камера, медики и полиция получают сигнал, нарушителя забирают в инфекционный стационар.

5. Кстати, такие же правила по полной самоизоляции распространяются и на всех проживающих с зараженным. За нарушение карантина его так же увезут в стационар.

На текущий момент в Москве подтвердили 3357 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 27 пациентов скончались.