В Московской области запустили меры поддержки предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса

Сейчас сложно найти в столичном регионе хотя бы одного человека, кого так или иначе не затронула эпидемия коронавируса. Не в плане заболевания, конечно. Чтобы не допустить активного распространения вируса на территории страны, Президент Владимир Путин объявил до 30 апреля нерабочие дни. В Московской области и Москве, где сложилась самая непростая ситуация, местные власти были вынужден ввести серьезные ограничения - закрыты торговые центры, точки общепита, кинотеатры и многие другие объекты. По большому счету львиная доля малого и среднего бизнеса приостановила свою деятельность, а их сотрудники ушли в режим самоизоляции. Меры понятные и необходимые. Однако для многих индивидуальных предпринимателей и фирм сейчас актуален вопрос: как сохранить ресурсы, чтобы после выхода из карантина вернуться к жизни, а не обанкротиться.

Чтобы помочь в эти непростые дни малый и средний бизнес, на котором держится экономика любого региона, в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева ввели дополнительные меры поддержки.

- Московская область всегда была в передовиках по мерам поддержки предпринимателей, - рассказывает вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Олег Чернов. - И власти Подмосковья также не остались в стороне от проблем, которые сейчас испытывают предприниматели. Со своей стороны бизнес тоже сделал все, что мог: он готов выполнить просьбу главы государства и сохранить до 30 апреля свои фирмы в работоспособном состоянии. Многие, отмечу, продолжают выплачивать зарплаты сотрудникам даже в период простоя. Но разумеется, без помощи властей региона бизнес не справится. И Московская область в свою очередь разработала целый комплекс мер поддержки.

Итак, в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона рассказали, какие основные меры поддержки приняты:

1. Подмосковные предприниматели, арендующие государственное и муниципальное имущество, получили 3-месячную отсрочку на оплату аренды.

2. Субсидии, компенсирующие предприятиям покупку оборудования, увеличены с 30% до 50% от общей суммы покупки. При это компаниям, которые производят медицинские маски, вернут и все 80% расходов на технику.

3. В Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса Московской области дополнительно внесут 200 млн рублей - это сделает микрокредиты еще более доступными.

4. Средняя ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса снижена на 6%. Подать заявку на ее получение можно на сайте Московского областного фонда микрофинансирования. http://www.mofmicro.ru/news/6069/

5. Также предприниматели смогут совершенно бесплатно получить заключение о возникновении обстоятельств непреодолимой силы - эти документы позволяют отсрочить исполнение обязательств и избежать штрафных санкций.

- Сейчас для всех главная задача - сохранить рабочие места, - объясняет Уполномоченный по правам предпринимателей в Московской области Владимир Головнев. - С одной стороны, бизнес понимает, что нужно продержаться до 30 апреля. С другой, объективно говоря, сделать это без помощи извне почти невозможно. Из этой ситуации возможно выйти только объединив усилия бизнеса, местных и федеральных властей. Нужно работать единым фронтом.

КСТАТИ

В Московской области запустили горячую линию для бизнеса, ее номер телефона: 0150. По будням звонки принимают с 9:00 до 18:00, по субботам - с 09:00 до 17:00. Причем, сюда могут обращаться и действующие предприниматели, и те, кто пока еще только планирует запустить свое дело. Операторы горячей линии смогут проконсультировать не только по мерам поддержки, но и по другим насущным вопросам - льготы, гранты, земля, инженерные коммуникации.