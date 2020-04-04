В Москве повторно проведут масштабную дезинфекцию

В это воскресенье, то есть завтра, 5 апреля, в Москве во второй раз проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств от коронавируса.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства обработают дезинфицирующими препаратами дороги, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции».

По его словам, город отмывают от заразы с помощью препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. К примеру, их используют для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

«В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будут работать около 3,5 тысяч распылительных и поливомоечных машин», - сообщил заместитель мэра.

Напомним, в Москве действуют беспрецедентные меры для борьбы с коронавирусом.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства дезинфицируют подъезды, в которых были случаи инфицирования и в которых проживают люди, находящиеся на двухнедельном карантине, - подчеркнул Петр Бирюков. - В таких подъездах протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели. В остальных московских подъездах чаще проводится регулярная влажная уборка».

Кроме того, специальными дезинфицирующими средствами обрабатываются подземные пешеходные переходы и остекленные пешеходные путепроводы.