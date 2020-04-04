Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о состоянии пострадавших в результате хлопка газа в Орехово-Зуево

После обрушения подъезда пятиэтажки в подмосковном Орехово-Зуево госпитализированы пятеро. О состоянии некоторых пострадавших рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Я навестил одного из пациентов — он готовится на транспортировку в МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт — прим.ред.). Еще двум пострадавшим сделали первые операции. Сегодня они также будут отправлены в МОНИКИ. Их жизни ничего не угрожает, все необходимые мероприятия врачи приняли, — рассказал глава региона.

Воробьев также предположил, что разбор завалов на месте обрушения займет порядка шести часов. Ранее МЧС сообщили, что из дома эвакуированы 200 человек — 150 самостоятельно, а 50 при помощи спасателей. Людей разместили в ближайшей к дому школе на улицы Правды.

Андрей Воробьев и министр МЧС РФ Евгений Зиничев общаются с жильцами пострадавшего дома в Орехово-Зуево

4 апреля, по данным ГСУ СК РФ по Московской области, хлопок в доме Гагарина, 31 случился в квартире на третьем этаже. В МЧС говорят, что могла сдетонировать газовая колонка, которая используется для подогрева воды.

Местные жители сообщили kp.ru, что в домах микрорайона есть проблемы с водоснабжением. Централизованного горячего не предусмотрено и жильцы массово ставят газовые колонки. Однако напор в трубах слабый - устройства отказываются работать. Тогда приходится отключать предохранитель. Это и могло стать причиной ЧП.

Ночевать в школе эвакуированных не оставят. Губернатор поручил заселить людей в гостиницы.

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