СК возбудил уголовное дело после хлопка газа, который разрушил три этажа дома в Орехово-Зуево

4 апреля в пятиэтажном доме на улице Гагарина, 31 в Орехово-Зуево обрушился один из пролетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело с формулировкой «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Преступление попадает под 238 статью Уголовного кодекса. По ней грозит до 10 лет колонии.

— По предварительным данным, в квартире, расположенной на третьем этаже произошел хлопок газа, что повлекло обрушение стен с пятого по третий этаж. На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области и криминалисты центрального аппарата СК. Опрашиваются жильцы, устанавливается количество пострадавших и погибших, — сообщила kp.ru пресс-секретарь ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Когда разберут завалы, следователи вместе со специалистами газовой службы осмотрят место ЧП. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предполагает, что на демонтаж рухнувших конструкций уйдет порядка шести часов. А пока следователи отправились в управляющую компанию, которая обслуживает дом, где произошло обрушение.

Ранее МЧС сообщало о семи пострадавших в результате обрушения. Однако к вечеру пришли новые данные - из-под завалов достали еще одно тело.

— На данный момент двое погибших и шестеро пострадавших, — сообщили «Комсомольской правде» новую информацию о жертвах инцидента в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве считают, что причиной взрыва могла стать газовая колонка, которую используют для подогрева воды. Жильцы дома с версией соглашаются: в микрорайоне жаловались на слабый напор в трубах водоснабжения. Колонки, которые стоят у большинства, отказываются работать с таким и приходится отключать предохранитель.