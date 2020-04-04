Кто будет штрафовать за нарушение самоизоляции в Москве: власти огласили список инспекций
4 апреля мэр Москвы Сергея Собянин в своем блоге сообщил о нововведениях, связанных с режимом повышенной готовности из-за коронавируса. Начали действовать поправка в КоАП, которые позволят штрафовать за нарушение самоизоляции в Москве. Приводим сообщение главы города полностью.
«1. Большая часть предприятий города продолжает работать, часть людей отправлена в отпуска, часть переведена на дистанционку.
Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в т.ч. обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 м между работниками и посетителями.
Из рекомендательного это требование становится обязательным. Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников.
Спасибо руководителям предприятий, большинство очень ответственно и с полным пониманием относятся к этой задаче. Чем быстрее мы справимся с коронавирусом, тем быстрее вернемся к нормальной работе.
2. Определены органы исполнительной власти города Москвы, уполномоченные составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Контролировать соблюдение режима повышенной готовности по своей подведомственности будут следующие структуры:
Объединение административно-технических инспекций;
Департамент торговли и услуг;
Префектуры административных округов и управы районов;
Департамент образования и науки;
Московская административная дорожная инспекция;
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.
Распределение между ними объектов контроля и штрафные санкции за нарушения можно будет посмотреть на портале MOS.RU.
Полномочия им даются достаточно серьезные и важно, чтобы они применялись адекватно, не создавали избыточное давление на бизнес и граждан. И вместе с тем обеспечивали соблюдение требований по предотвращению распространения коронавируса.
Как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены.
Все, что мы сегодня делаем, нацелено на одно — уберечь москвичей от опасности, максимально быстро и с наименьшими потерями пережить сложные времена».
Ранее Мосгордума утвердила в Москве штрафы за нарушение самоизоляции. По ним пешехода можно наказать на 4000 рублей, а водителя — на 5000 рублей. Меру применяют в том случае, если человек вышел из дома без уважительной причины. К таковым относятся выгул животных, поездка в больницу, на работу или поход в магазин или аптеку.
Число заболевших коронавирусом на 4 апреля в Москве превысило три тысячи человек. При этом почти треть пациентов согласились проходить лечение в домашних условиях. Это те, у кого COVID-2019 протекает в легкой форме.
Наряду с этим, в столице продолжаются масштабные стройки инфекционных больниц и переоборудование уже существующих клиник.
ИСТОЧНИК KP.RU
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