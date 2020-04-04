Кто будет штрафовать за нарушение самоизоляции в Москве: власти огласили список инспекций

4 апреля мэр Москвы Сергея Собянин в своем блоге сообщил о нововведениях, связанных с режимом повышенной готовности из-за коронавируса. Начали действовать поправка в КоАП, которые позволят штрафовать за нарушение самоизоляции в Москве. Приводим сообщение главы города полностью.

«1. Большая часть предприятий города продолжает работать, часть людей отправлена в отпуска, часть переведена на дистанционку.

Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в т.ч. обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 м между работниками и посетителями.

Из рекомендательного это требование становится обязательным. Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников.

Спасибо руководителям предприятий, большинство очень ответственно и с полным пониманием относятся к этой задаче. Чем быстрее мы справимся с коронавирусом, тем быстрее вернемся к нормальной работе.

2. Определены органы исполнительной власти города Москвы, уполномоченные составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Контролировать соблюдение режима повышенной готовности по своей подведомственности будут следующие структуры:

Объединение административно-технических инспекций;

Департамент торговли и услуг;

Префектуры административных округов и управы районов;

Департамент образования и науки;

Московская административная дорожная инспекция;

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

Распределение между ними объектов контроля и штрафные санкции за нарушения можно будет посмотреть на портале MOS.RU.

Полномочия им даются достаточно серьезные и важно, чтобы они применялись адекватно, не создавали избыточное давление на бизнес и граждан. И вместе с тем обеспечивали соблюдение требований по предотвращению распространения коронавируса.

Как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены.

Все, что мы сегодня делаем, нацелено на одно — уберечь москвичей от опасности, максимально быстро и с наименьшими потерями пережить сложные времена».

Ранее Мосгордума утвердила в Москве штрафы за нарушение самоизоляции. По ним пешехода можно наказать на 4000 рублей, а водителя — на 5000 рублей. Меру применяют в том случае, если человек вышел из дома без уважительной причины. К таковым относятся выгул животных, поездка в больницу, на работу или поход в магазин или аптеку.

Число заболевших коронавирусом на 4 апреля в Москве превысило три тысячи человек. При этом почти треть пациентов согласились проходить лечение в домашних условиях. Это те, у кого COVID-2019 протекает в легкой форме.

Наряду с этим, в столице продолжаются масштабные стройки инфекционных больниц и переоборудование уже существующих клиник.