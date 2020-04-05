2020-04-04T21:43:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 5 апреля 2020 года: болеет все больше молодых, а "легких" пациентов отправляют лечиться на дом

«КП» собрала последние новости о коронавирусе в Москве на 5 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Московские больницы продолжают оборудовать инфекционные отделения для приема зараженных коронавирусомМосковские больницы продолжают оборудовать инфекционные отделения для приема зараженных коронавирусомФото: REUTERS
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За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 434 новых случая коронавируса. Это пациенты, которым пришел положительный тест на COVID-2019. Таким образом, число заболевших возросло до 3357 человек. 194 пациента в Москве выздоровели с начала эпидемии, умерли — 29.

Вместе с тем пациентов с подтвержденным диагнозом продолжают отправлять лечиться домой. Таких уже 900 человек. У всех коронавирус протекает в легкой форме. Перед тем как оставить больного дома, ему дают подписать согласие. По документу заболевший обязан соблюдать строгий карантин. Общение с врачом в дальнейшем протекает по видеосвязи.

Однако не все честно соблюдают карантин. В столице вычислили девять нарушителей. Теперь их увезли в инфекционные стационары. Беглецам полагаются штрафы.

Также власти Москвы опубликовали новую статистику по заболевшим. Из нее следует, что почти половина заразившихся — это люди от 18 до 45 лет. Меньшую часть инфицированных составляют несовершеннолетние и пенсионеры старше 80 лет.

Московские больницы продолжают оборудовать инфекционные отделения для приема зараженных коронавирусом. С 12 апреля пациентов начнут принимать в центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Больнице помогли благотворители.

Сергей Собянин тем временем побывал на стройке инфекционной больнице в Вороновском. Корпуса клиники возводят более 10 тысяч рабочих. Когда с коронавирусом будет покончено, больница продолжит функционировать. В отделениях смогут лечить до 656 пациентов.

Из-за короновируса столичные власти вынуждены отменить субботники с участием горожан. Коммунальщики весной-2020 все сделают сами. Обещают не только помыть дороги с шампунем, но и провести дезинфекцию от коронавируса. Не забудут про тротуары и общественные пространства.

Не остались в стороне московские рестораны. Они решили поддержать врачей, которые трудятся в инфекционных клиника. Дело в том, что на работе не предусмотрены горячие обеды. Рестораторы из собственного кармана оплачивают доставку блюд на «передовую».

ИСТОЧНИК KP.RU

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