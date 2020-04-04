2020-04-04T22:41:39+03:00
Общество

«Миша, держись!»: Губернатор Подмосковья навестил в больнице пострадавшего при взрыве газа в Орехово-Зуево

Андрей Воробьев пообещал, что ни один из жителей поврежденного дома не останется без помощи
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Андрей Воробьёв навестил в больнице одного из пострадавшихАндрей Воробьёв навестил в больнице одного из пострадавших
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Губернатор Московской области сегодня побывал на месте взрыва бытового газа в Орехово-Зуеве. Напомним, ЧП произошло днем в субботу, 4 апреля. По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома. В результате были разрушены несколько квартир. Жильцов дома срочно эвакуировали.

Андрей Воробьёв незамедлительно выехал на место взрыва, к пострадавшему дому. В результате ЧП четырех человек доставили в больницу.

«Слава Богу, их жизни ничего не угрожает, - сказал губернатор. - Спасибо врачам! В ближайшие часы спасатели закончат разбор завалов. Пока не будет полной ясности по безопасности дома, никто там жить не будет. Сейчас к нему небезопасно подходить, дом оцеплен, дежурит Росгвардия».

Кроме того, Андрей Воробьёв навестил в больнице одного из пострадавших.

«Он готовится на транспортировку в МОНИКИ, - сообщил Воробьёв. - Еще двум пострадавшим сделали первые операции. Сегодня они также будут отправлены в МОНИКИ. Их жизни ничего не угрожает. Все необходимые мероприятия врачи приняли».

Также в Орехово-Зуеве губернатор Московской области встретился с жильцами поврежденного дома. По его указанию людям предоставили места в гостинице.

«Ни один житель не останется без помощи - мы всех расселим и накормим, также отметил губернатор. Кому нужны лекарства, одежда или другие вещи первой необходимости - все всё получат. Завтра опять пообщаемся с жителями, чтобы разъяснить все вопросы».

Ситуацию губернатор держит на личном контроле.

Губернатор Подмосковья навестил в больнице пострадавшего при взрыве газа в Орехово-Зуево.Андрей Воробьев пообещал, что ни один из жителей поврежденного дома не останется без помощи

ИСТОЧНИК KP.RU

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