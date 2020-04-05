Коронавирус в Московской области, последние новости на 5 апреля 2020 года: новые случаи заражения выявлены в 34 округах

В Московской области на 5 апреля 2020 года зарегистрировано 260 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает областной оперативный штаб. За минувшие сутки прибавилось 49 новых случаев. Половина — это пациенты до 39 лет. Также анализы на COVID-2019 показали положительный результат у четверых несовершеннолетних.

Новые выявленные случаи зафиксированы в 34 округах области. Наибольшее число заболевших в Одинцово (29), Люберцах (18), Мытищах и Ленинском округе (по 14). Также в Московской области лечатся 60 пациентов из других регионов. Среди них жители столицы, Казани и даже Вьетнама. За минувшие сутки были выписаны трое.

Министерство соцразвития Московской области продолжает работать с пенсионерами. В Подмосковье проживают свыше 1,6 млн пожилых. Людей обзванивают соцслужбы и предлагают помощь. Самостоятельно оставить заявку можно по телефону 8 (800)550-50-30 или через соцзащиту по месту жительства.

Наряду с угрозой коронавируса в подмосковном Орехово-Зуево произошла другая трагедия. Рухнули три этажа в доме на Гагарина, 31. Погибли трое человек, еще шестеро ранены. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил расселить всех уцелевших (200 человек) в гостиницах. Но при этом соблюсти все нормы безопасности, с учетом полной изоляции.