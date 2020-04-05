Число заболевших коронавирусом в Московской области на 5 апреля 2020 года составило 260 человек

На утро 5 апреля 2020 года Министерство здравоохранения Московской области сообщает, что в регионе 260 человек заболели коронавирусом. Инфицированные жили в 34 муниципалитетах Подмосковья. Вот где фиксируется наибольшее количество людей, у которых диагностировали COVID-2019:

Одинцово – 29;

Люберцы – 18;

Ленинский округ – 14;

Мытищи – 14;

Химки – 13;

Красногорск – 13;

Балашиха – 12;

Раменское – 11.

Данные приводит областной оперативный штаб по противодействию распространения инфекции. В ведомстве также рассказали, что на 5 апреля было проведено свыше 37 тысяч исследований.

Выписавшихся из больницы 34 человека, а скончавшихся — двое.

Отметим, что с 29 марта в Московской области введен режим полной самоизоляции. Покидать дом можно только в случае поездки на работу, похода в магазин, аптеку или для прогулки с собакой. Уважительной причиной является также визит к врачу. За нарушение грозит штраф в 4000 рублей пешеходам и 5000 рублей автомобилистам.