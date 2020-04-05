Число заболевших коронавирусом в Москве на 5 апреля 2020 увеличилось до 3357

В Москве за прошедшие сутки было выявлено 434 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 3357. Столица все еще остается лидером по числу зараженных среди российских городов.

В минувшие сутки из больниц вышли 26 человек, которым удалось с помощью медиков победить болезнь. Таким образом, общее количество выздоровевших в столице - 194. При этом около 900 человек лечатся дома. За прошедший день стало известно о 9 летальных случаях.

Медики приводят статистику о возрасте заболевших. Почти половина - люди младше 45 лет. Среди них есть 14 детей и подростков.

Напомним, до конца месяца в городе действует режим полной изоляции. Он подразумевает, что люди на улицу выходят только в случае крайней необходимости. Уважительными причинами считаются: поездка на работу, в магазин, аптеку, выгул животных или обращение ко врачу.