В Москве задержали банду, которая украла у преподавателя Гелендваген за 9 миллионов рублей

История началась еще в 2013 году, когда преподаватель Российского экономического университета имени Плеханова Юрий Ляндау одолжил у своей коллеги-преподователя Карины Черницовой 6 млн рублей. Долг мужчина возвращать не спешил и в 2015 году Карина устроила Юрию «стрелку» со своими друзьями. Друзья церемонится с доктором наук не стали, насильно погрузили в автомобиль и отвезли в кафе на Каширском шоссе. Там у Юрия отобрали ключи от квартиры, и пока мужчина оставался в компании друзей Карины, девушка отправилась к нему домой и забрала всю найденную наличность, около 2 млн рублей.

После обыска и изъятия наличности Карина отняла у Юрия ключи от его автомобиля Мерседес Гелендваген и забрала иномарку доктора наук себе. Долгие годы шли судебные тяжбы и полицейские проверки, оперативники устанавливали и разыскивали участников преступной группы, тех самых друзей Карины, и вот несколько дней назад они были установлены и задержаны.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по статье 162 УК РФ - Разбой были установлены и задержаны двое причастных к происшествию мужчин: 34-летний Гия Ч. и 36-летний Аслан Б. Данные граждане задержаны и помещены в ИВС № 1 ГУ МВД РФ по г. Москве.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция продолжает расследование этой долгой и денежной истории. К данному моменту неизвестно, вернули ли доктору наук Юрию Ляндау его дорогостоящий Гелендваген, а также понесла ли какую-либо ответственность за свои действия его коллега Карина Черницова.