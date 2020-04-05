Семьи погибших при взрыве газа в Орехово-Зуеве получат по 1 млн рублей, пострадавшие - по 500 тыс.

Андрей Воробьёв сегодня вновь пообщался с жильцами дома №31 на улице Гагарина, который был поврежден 4 апреля после взрыва бытового газа. Рвануло в квартире на третьем этаже (точные причины сейчас выясняют специалисты). Два верхних этажа обрушились вниз. В итоге три человека погибли, четверо были ранены.

На встрече с местными жителями Андрей Воробьёв рассказал о поддержке, которую им окажут власти Московской области.

«К сожалению, трех человек невозможно вернуть, - сказал губернатор. - Поэтому семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей. Еще четыре человека получили достаточно серьезные ранения, они сейчас находятся в МОНИКИ, клиниках Рошаля и Москвы. Все пострадавшие получат по 500 тысяч рублей».

После ЧП, напомним, всех жителей дома эвакуировали, их разместили в гостинице. Тем временем специалисты должны были провести исследования и удостовериться, что ни в одном из подъездов нет опасности обрушения. Андрей Воробьёв отметил, что все остальные жители так же получат единовременные выплаты - по 30 тысяч рублей. Одиноко проживающие - по 50 тысяч.

В доме №31 на данный момент зарегистрированы 158 человек. Сообщается, что жители третьего и четвертого подъездов смогут вернуться в свои квартиры после полного разбора завалов (взрыв произошел во втором подъезде), ориентировочно в двадцатых числах апреля. А вот первый и второй подъезды признаны аварийными. Но по заключению специалистов оба подлежат восстановлению.

«Из Фонда капитального ремонта будет выделена сумма, которая позволит за 6 месяцев полностью восстановить первый и второй подъезды, - отметил Андрей воробьёв. - Будут отремонтированы все 80 квартир, сделан качественный ремонт, постановлено новое газовое оборудование. Соответственно, в октябре жители смогут вернуться свои квартиры».

Соответственно, до этого срока жителям первых двух подъездов предложат бесплатное проживание в санатории или гостинице.

«Мы выплатим (семьям из первого и второго подъездов, - Авт.) порядка 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, и 120 тысяч - на каждого одиноко проживающего».

Губернатор поручил ежемесячно проводить селекторные совещания и докладывать ему о восстановлении пострадавших подъездов.