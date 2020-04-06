Коронавирус в Москве, последние новости на 6 апреля 2020: в столице разрешили открыться некоторым салонам красоты

Список VIP-ов, заболевших коронавирусом, пополнил депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Правда, 36-летний мужчина узнал о диагнозе уже постфактум, когда самая сложная фаза болезни уже прошла. На прошлой неделе у Ступина резко поднялась до 38,5 градусов температура, начал душить сильный кашель. Депутат вызвал скорую помощь. Его осмотрели, прописали лечение и взяли тест на коронавирус. Евгений с тех пор пошел на поправку, а вчера ему перезвонили из больницы: «У вас COVID-2019».

Кстати, депутат Мосгордумы рассказал «Комсомольской Правде», какие лекарства он принимал, лечась - сам того не ведая - от коронавируса. При этом в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу опровергли информацию о том, что коронавирусом заболели сотрудники аппарата столичной мэрии - такие фейки начали распространять в соцсетях и мессенджерах.

Мир, как говорится, не без добрых людей. Московские волонтеры из проекта «Зоозащита» стали брать на передержку домашних животных, хозяев которых госпитализировали в больницу с коронавирусом. Первым «клиентом» стал красавец-самоед по кличке Харли из Тушино.

Кстати, в Москве разрешили досрочно открыться салонам красоты, массажным центрам и косметологиям. Но не всем. Объясняем подробно.

Тем временем в столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса. Фоторепортаж смотрите здесь.