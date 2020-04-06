2020-04-05T22:55:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 6 апреля 2020: в столице разрешили открыться некоторым салонам красоты

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Москве на 6 апреля 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Евгений Ступин узнал о диагнозе уже постфактум, когда самая сложная фаза болезни уже прошлаЕвгений Ступин узнал о диагнозе уже постфактум, когда самая сложная фаза болезни уже прошлаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Список VIP-ов, заболевших коронавирусом, пополнил депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Правда, 36-летний мужчина узнал о диагнозе уже постфактум, когда самая сложная фаза болезни уже прошла. На прошлой неделе у Ступина резко поднялась до 38,5 градусов температура, начал душить сильный кашель. Депутат вызвал скорую помощь. Его осмотрели, прописали лечение и взяли тест на коронавирус. Евгений с тех пор пошел на поправку, а вчера ему перезвонили из больницы: «У вас COVID-2019».

Кстати, депутат Мосгордумы рассказал «Комсомольской Правде», какие лекарства он принимал, лечась - сам того не ведая - от коронавируса. При этом в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу опровергли информацию о том, что коронавирусом заболели сотрудники аппарата столичной мэрии - такие фейки начали распространять в соцсетях и мессенджерах.

Мир, как говорится, не без добрых людей. Московские волонтеры из проекта «Зоозащита» стали брать на передержку домашних животных, хозяев которых госпитализировали в больницу с коронавирусом. Первым «клиентом» стал красавец-самоед по кличке Харли из Тушино.

Кстати, в Москве разрешили досрочно открыться салонам красоты, массажным центрам и косметологиям. Но не всем. Объясняем подробно.

Тем временем в столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса. Фоторепортаж смотрите здесь.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Герман Стерлигов против апокалипсиса: строит катапульты, селит москвичей в коровниках, мечтает о мире без электричества
Спецкор «КП» отправился в гости к эпатажному крестьянину, который предрекал опустошение городов, и узнал, что тот думает об экономическом кризисе и как намерен спасаться от пандемии
Новости 24
Мужчину на Патриарших задержали из-за невыполнения законных требований полиции
Собянин обязал все компании и учреждения обеспечить соцдистанцирование
Эксперт в области SMS-мониторинга рассказал о зарубежном опыте контроля режима самоизоляции
Эксперт отметил готовность столицы к запуску системы умного контроля за режимом самоизоляции
Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции
В Москве из-за коронавируса закрыли канатную дорогу до 1 мая
Исследование: Почти 70% москвичей соблюдают режим самоизоляции
В столице начала работать система мониторинга больных COVID-19
Более 730 ординаторов приступили к работе в московских поликлиниках
Серийного вора задержали в Наро-Фоминске
В московском метро начали проводить дезинфекцию с помощью горячего воздуха
Оперштаб: Больше половины заболевших – люди моложе 45 лет
Москва привлекла частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус
В Москве шеф-повар и менеджер ресторана набросились друг на друга с кулаками
Москвичам в самоизоляции помогут психологи
Новая бесплатная онлайн-школа открылась в Москве
На звонки москвичей будут отвечать психологи МГУ и РАНХиГС
Сергей Собянин рассказал, что в борьбу с короновирусом включились частные клиники Москвы
В Москве как и в ряде стран введут штрафы за нарушение режима самоизоляции
Будем на связи: 5 советов от МТС как управлять услугами, не выходя из дома
Парки Подмосковья подготовили онлайн-мероприятия
СК Москвы проверит сообщение об отравлении двухлетнего ребенка психотропами
Синоптики рассказали о погоде в начале апреля
В Москве рабочий утонул в ванной
В Москве началось тестирование мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина
Погода в Москве на 1 апреля 2020 года: сильный ветер, дождь и +5 градусов