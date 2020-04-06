2020-04-05T23:19:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 6 апреля 2020 увеличилось до 3893 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших в Москве на 6 апреля 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
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Общее число заболевших с начала пандемии на территории столицы увеличилось до 3893 человек. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССОбщее число заболевших с начала пандемии на территории столицы увеличилось до 3893 человек. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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За сутки в Москве выявили еще 536 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии на территории столицы увеличилось до 3893 человек. При этом Оперативный штаб сообщает, что среди новых заболевших 19 детей. А еще - почти половина от всех заболевших коронавирусом в Москве - люди от 18 до 45 лет.

Раньше говорили, что чаще всего болеют пожилые, или мы что-то путаем? Мы попросили специалистов объяснить почему в России так много зараженных молодых и людей среднего возраста.

За сутки в Москве от коронавируса умерли два пациента.

И еще одна важная цифра от Роспотребнадзора. С начала карантина в режим самоизоляции в Москве перевели уже более 21 тысячи человек. Это люди, которые возвращались из-за границы, либо те, кто после этого возвращения успел с ними пообщаться - родные, близкие, коллеги. Все они подписывают согласие о том, что будут соблюдать 14-дневный карантин и не выйдут на улицу.

Напомним, для всех без исключения жителей города режим самоизоляции будет действовать до 1 мая. Горожанам разрешено покидать свои квартиры лишь в нескольких случаях: для выхода в ближайший продуктовый магазин или аптеку, для получения неотложной медицинской помощи, выгула домашнего питомца или выноса мусора.

Для людей с подтвержденным коронавирусом в легкой форме, которым разрешено лечиться на дому, за нарушение режима самоизоляции предусмотрены административные штрафы от 4 до 5 тысяч рублей.

Пока москвичи сидят по домам в столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств. Фоторепортаж смотрите здесь.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

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