2020-04-05T23:20:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 6 апреля 2020 года составило 305 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Московской области на 6 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
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За последние сутки в регионе выявили еще 45 человек с COVID-2019. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗа последние сутки в регионе выявили еще 45 человек с COVID-2019. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Общее число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в больницах Московской области увеличилось до 305. За последние сутки в регионе выявили еще 45 человек с COVID-2019.

Как сообщают в Оперативном штабе, почти половина всех новых заболевших - это люди молодого и среднего возраста от 19 до 39 лет. Самому старшему пациенту, у которого тесты выявили наличие болезни - 85 лет.

По последним данным чаще всего пациентов с диагнозом «коронавирус» госпитализируют из Одинцово (29 человек). В «лидерах» также Люберцы (19 заболевших), Красногорск (18), Ленинский городской округ и Видное (16), Химки (16), Балашиха (15), Мытищи (14). Всего на текущий момент хотя бы один случай COVID-2019 выявили в 37 муниципалитетах Подмосковья.

К слову, в подмосковных больницах сейчас лечатся от коронавируса не только «резиденты» Московской области.

«Еще 76 человек, в том числе из Москвы, Ивановской и Тверской областей, из Казани и из Вьетнама, находятся на лечении в подмосковных стационарах, - рассказали в региональном Оперативном штабе. - Проходившие лечение в Московской области гражданин Венесуэлы и житель города Донецк Ростовской области выписаны».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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