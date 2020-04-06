Коронавирус в Московской области, последние новости на 6 апреля 2020 года: штрафовать нарушителей самоизоляции будут 16 министерств, ведомств и служб

Сначала - коротко о последней статистике. На текущий момент в Московской области уже 305 заболевших коронавирусом. (Плюс 45 пациентов только за последние сутки). 39 человек уже выписаны после успешного лечения. В Подмосковье зафиксировали уже три случая с летальным исходом.

Чаще всего пациентов с подтвержденным коронавирусом увозят из Одинцова (уже 29 человек), где находится знаменитая Рублевка, обитатели которой в марте возвращались из Италии, Франции и Германии.

5 апреля вступил в силу еще один пакет ограничений, введенных губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Один из самых важных пунктов дополнительных мер борьбы с коронавирусом - подмосковные власти утвердили список из 16 региональных министерств, ведомств и служб, которые имеют право выписывать штрафы компаниям и организациям, нарушающим карантин. Суммы, надо сказать, очень даже приличные.

Так, по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» «гражданского» нарушителя могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, должностные лица - до 500 тысяч, предпринимателей, не имеющих юрлица, а также юридические лица - до 1 миллиона рублей.

В своих разъяснениях к новым ограничениям, Андрей Воробьёв обратил внимание жителей области, которые продолжают работать, что их работодатель обязан соблюдать безопасность своих сотрудников. (Раньше это было с формулировкой «рекомендация», теперь - «обязанность»).

«Если ваш директор говорит вам выходить, он должен предоставить вам средства защиты - маски, перчатки, жидкости для дезинфекции. А помещение, где вы работаете, необходимо регулярно дезинфицировать и проветривать. Кроме того, работодатель должен позаботиться о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра на рабочих местах. Это обязательное условие».

Кроме того, в Московской области приостановлена работа всех пунктов приема лома и отходов цветных металлов от физических лиц.