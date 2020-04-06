В Москве стартовал флешмоб «Держись, друг!»

Какой обалденной «лакмусовой бумажкой» оказался карантин для общества! И половины срока не прошло, а уже ясно, кому, оказывается, скучно и невыносимо в одной квартире друг с другом, а кому и с самим с собой тошно. Творческие личности развернулись по-полной в создании мемов и роликов. Деловые – в налаживании виртуальных способов обучения и зарабатывания денег. А добрые сердца тут же полыхнули новыми, креативными способами заботиться друг о друге:

«Карантин – время дружить бесконтактно и заочно!» – весело декларирует москвичка Катя Рочева, натягивает маску и выходит в местный продуктовый, купить мороженку для семьи, а заодно еще полный пакет «чего-нибудь вкусного для кого-нибудь растерянного». Весь этот пакет стоит немногим дороже мороженого, то есть по силам любому среднестатистическому жителю столицы. В нем недорогие печенья, яблоки, тот же «Дошик» (лапша быстрого приготовления), короче все, что не испортится за пару дней, и, конечно, антибактериальные салфетки Дома все это добро по отдельности заворачивается в пищевую пленку (санитарные требования во время эпидемии) и раскладывается по прозрачным пакетам с яркими надписями: «Держись друг!» Надписи Катя рисует сама цветными карандашами, «чтобы было именно, как подарок, не мрачно, чтобы приятно было взять» и прибавляет еще пару каких-нибудь ободрений-пожеланий, типа: «Все будет хорошо!», ниже перечисляет, что именно в пакете, адресат: «тем, кому из-за карантина, не хватает денег на еду», указывает срок покупки и развешивает у метро, у магазина, у храма. Везде, где любой нуждающийся может найти и забрать продукты.

Пример сытного набора продуктов, купленного всего на сто рублей.

- Все началось с того, что в соцсетях, в теме борьбы с вирусом и его последствиями, я увидела фото из Казахстана с подписью о том, что местные волонтёры развешивают на видных местах пакеты с продуктами и надписью "держись друг" – рассказывает Катя. – Акция рассчитана на людей, живущих если не за чертой, то на черте бедности. На тех, кто и так-то жил разовыми заработками, а теперь и вовсе остался без работы. Таких много. И сейчас им особенно туго. А дальше – только хуже. Почитайте… Многим уже сейчас просто не на что купить еду! У нас нет фонда помощи людям, которые не скопили финансовую подушку на случай пандемии! К тому же многие просто стесняются жаловаться и просить помощи. Мне кажется, оставляя пакеты с продуктами для таких людей, мы помогаем им, не унижая их достоинство, ведь пакет можно взять незаметно.

Фото добрых пакетов «с чем-нибудь – кому-нибудь» Катя выставила в соцсетях, на своей страничке (vk.com/erocheva, Инстаграм katerocheva). И ее акцию поддержали как друзья, так и незнакомые, но солидарные читатели. Катя по профессии аниматор – организатор детских праздников, в ее кругу много веселых и легких на подъем людей, у которых призвание – дарить радость. Так что, акция пошла в народ и, надеюсь, ни на чем не споткнется!

Конечно же, не обошлось без скептичного: «Вот и будет на халяву жрать кто-то далеко не самый нуждающийся!» И без циничного: «Чем больше убогих, не способных на кусок хлеба заработать, вымрет, тем здоровее будет общество». Каждый имеет право на свое мнение… Но ребят, поддержавших акцию, это ничуть не охладило.

Неравнодушные москвичи принимают участие в акции.

- Не нуждающийся и не возьмет, зачем ему? – пожимает плечами Катя Рочева. – А если взял, значит нуждается. И судить, насколько именно, наверное, не стоит. Кто бы он ни был – студент, лишившийся разового заработка; старик живущий на пенсию, которой хватает только на дорогущие лекарства; дворник, приехавший на заработки и перебивающийся с хлеба на воду или бездомный человек – пусть ему будет полегче пережить это сложное время! Большинство из нас – жителей виртуальной Москвы - молодые, сильные, креативные ребята. Мы выдержим! Мы ещё и на пользу себе этот карантин обратим! А сейчас у нас просто есть шанс показать большой и жирный «фак» эгоизму, снобству, голоду, разобщённости и другим, столь же некрасивым, как и слово "фак" понятиям. Так давайте сделаем это!

КСТАТИ:

Хорошо «оставаться дома» тому, у кого есть дом!

Тем более флешмоб поддержали волонтеры сообществ помогающих бездомным, ведь именно эти люди во время пандемии, под ударом в первую очередь

Москва – город, в который многие приезжают на разовые заработки. Многие из них остались сейчас на улице без работы, без средств к существованию, без помощи и без надежды, пополнив и так немалую армию столичных бездомных. Конечно, есть ночлежки, но чтобы попасть в них необходима хотя бы временная регистрация, которая не у всех есть. Да и мест в ночлежках на всех не хватит…

- Учитывая это, на Западе сейчас развернуты целые кампании по защите жителей улицы от вируса – говорит Дарья Байбакова директор московского филиала «Ночлежки». – Правительства специально выделяет на это средства из бюджета, под временное жилье переоборудуются спортивные залы и дешевые отели... У нас ничего этого нет. Есть только требования по самоизоляции.

- Это вовсе не «роскошь», а необходимые в момент распространения вируса действия! – вторят ей другие волонтеры. - Ведь в конечном итоге, это забота не только о «деклассированных элементах общества», но и об обычных гражданах. Бездомные люди не только первыми гибнут, – и, поверьте, им не менее страшно и больно, чем домашним - но и поголовно становятся звеньями эпидемиологической цепи!

Конечно общественные организации, занимающиеся бездомными, усилили меры по дезинфекции, многие продолжают кормить людей на улицах в специально оборудованных пунктах. Везде распространены листовки с информацией о вирусе. Но средств не хватает. И сейчас, бездомным, как никогда, нужна помощь, чтобы просто не умереть с голоду. «Новый флешмоб, если наберет реальную силу, для многих мог бы стать спасением» - подчеркивают волонтеры.

Больше информации о том, как можно помочь бездомным людям, тут:

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ, НУЖНО:

1. Купить набор продуктов с большим сроком годности в индивидуальной упаковке. Это может быть, например, лапша быстрого приготовления, печенье, сушки, консервы. Можно добавить воду и антибактериальные салфетки. Индивидуальная упаковка важна для того, кто примет вашу помощь, ведь она гарантирует, что продукт не отравлен и не заражён. Можно протереть упаковку салфеткой и спокойно перекусить.

2. Упаковать продукты в прозрачный пакет. Пакет должен быть прозрачным, чтобы не вызывать подозрений ни со стороны правоохранителей, ни со стороны тех, кто захочет взять продукты.

3. Распечатать или написать от руки записку и приклеить её к пакету. В записке пишем название акции - #держись_друг, содержимое пакета, дату покупки продуктов, слова поддержки. Последнее особенно важно, ведь смысл акции не только в том, чтобы накормить, но ещё и поддержать тех, кто в беде.

Записка должна хорошо читаться - это залог того, что дворники не примут пакет за мусор.

4. По дороге в магазин или на работу оставляем пакет на видном месте. Стараемся положить так, чтобы хорошо было видно записку.

5. Фотографируем пакет и выкладываем в соцсети с хештегом #держись_друг. Пусть больше людей узнают об акции с вашей помощью!

6. Улыбаемся, ведь сегодня вы - настоящий волшебник!