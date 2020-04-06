85% выявленных за сутки в Москве новых пациентов с коронавирусом - младше 65 лет
В Оперативном штабе Москвы по коронавирусу рассказали о возрасте пациентов, у которых подтвердился COVID-2019. За последние сутки, напомним, в столичных больницах выявили еще 591 человека с коронавирусом.
По данным Оперативного штаба, по возрастным группам пациентов картина складывается таким образом.
30 человек (5%) - дети м подростки до 18 лет,
264 человека (44,6% от общего числа) - люди в возрасте от 18 до 45 лет,
204 человека (34,5%) - от 46 до 65 лет,
70 человек (11,8%) - от 66 до 80 лет,
23 человека (3,8%) - старше 80 лет.
То есть, почти 85% от общего числа заболевших - жители Москвы до 65 лет.
Ранее эксперты рассказали «Комсомольской Правде», почему среди инфицированных так велика доля мужчин и женщин до 45 лет. Напомним, китайские врачи отмечали, что большинство пациентов с коронавирусом - люди пожилого возраста.
КСТАТИ
Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 6 апреля 2020: 591 человек заболел
Число заболевших коронавирусной инфекцией в российской столице увеличивается. Как сообщили в Оперативном штабе, за сутки, 6 апреля 2020, в Москве зафиксирован 591 новый случай заражения коронавирусом. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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