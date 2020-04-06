Если уж контролировать самоизоляцию, так по-умному

Москвичи - молодцы! Власти попросили жителей остаться в своих квартирах из-за коронавируса, и практически все перешли на домашний режим. С 30 марта горожане независимо от возраста не должны покидать места своего проживания. На улицу можно выйти для поездок на работу тем, чьи компании продолжают работать, для получения экстренной медицинской помощи, похода в ближайший магазин или аптеку, на прогулку с собакой, для выноса мусора.

Сейчас эксперты отмечают в столице хорошие показатели по уровню самоизоляции горожан. Пока нет необходимости вводить пропуска для передвижения по столице. «Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды».

КИТАЙ И ТАТАРСТАН СЛЕДЯТ

Жёстче контролировать самоизоляцию придётся только, если ситуация начнёт меняться с приходом хорошей погоды и усталости от сидения дома. Кстати, некоторые страны и российские регионы уже запустили подобную систему контроля. Например, в Индии и Китае перемещения людей отслеживают специальные приложения. Великобритания тестирует такую же новинку, аналогичную китайской. В нашей стране тоже начали контролировать самоизолированных. К примеру, в Татарстане для выхода из дома нужно получить смс-пропуск. На каждую вылазку человеку дается час, а воспользоваться такой возможностью можно дважды в сутки. Система контроля при помощи QR-кодов действует со 2 апреля в Нижегородской области. В то же время Москва обходится без драконовских правил, надеясь на уже принятые меры. Но, конечно, город должен быть готов, как и его жители.

Международные и российские эксперты высоко оценили степень готовности Москвы к возможному запуску «умного» контроля соблюдения режима самоизоляции.

«Техническая инфраструктура столицы имеет в себе целый комплекс программно-аппаратных решений - система видеонаблюдения, геопозиционирование по базовым станциям, - объясняет председатель комитета по IT Московского отделения «Деловой России», разработчик облачных хранилищ Никита Северинов. - Все это в комплексе помогает создать умную систему контроля за соблюдением режима самоизоляции. Думаю, сейчас идет активный процесс тестирования системы».

«На Кипре эта система принята, у нас есть короткий SMS-номер, куда нужно отправить цифру с причиной выхода из дома, приходит в ответ обратное SMS, где написано, что разрешаем выходить на адекватное количество времени», - рассказал основатель destream.net, эксперт по международному опыту внедрения SMS-мониторинга на Кипре Тачат Игитян. - В Москве так же можно сделать, и везде это возможно. Москва готова технически к введению QR-кодов».

КОД С СОБОЙ

Среди москвичей сегодня уже есть те, кто пользуется специальной системой контроля. Ее придумали для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома. Некоторым из них вручили смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг». Теперь полиция видит, как люди соблюдают карантин и оперативно ловит нарушителей. С помощью «умной» техники удаётся остановить дальнейшее заражение опасной инфекцией.

Новая система, рассчитанная на всех москвичей, может заработать после подписания соответствующего документа правительства Москвы. В нем должен быть закреплён порядок выдачи, использования и проверки специального кода для передвижения по городу. Для тех, кто будет ходить по улицам без кода, пропишут меры ответственности. Это не самоуправство властей, а профилактика инфекции. Специалисты отмечают правильность такой меры на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.

«Каждый, находясь в этой ситуации, понимает необходимость такого контроля, - говорит заместитель председателя Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора. - Если раньше обоснованность подобных ограничений вызывала больше сомнений, то сейчас мы понимаем, зачем вводится подобная система распознавания лиц - для того, чтобы контролировать перемещение не сознательных людей, которые могут стать причиной массовых заболеваний и, возможно, смерти человека. Каждый у нас имеет право на личную тайну. Здесь важно соблюсти баланс интересов, конституционных гарантий».

КОНКРЕТНО

Как это работает

Выдача кодов может проводиться онлайн - через личный кабинет на портале mos.ru. При этом код будет состоять из комбинации букв и цифр. Его можно сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать. Жители, у которых нет возможности пользоваться mos.ru, смогут получить код с помощью телефона. По столице по-прежнему можно будет передвигаться как пешком, так и на общественном транспорте или личном автомобиле. Достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе полученный код.

Чтобы выгулять питомца рядом с домом или вынести мусор на ближайшую контейнерную площадку, никаких уведомлений не потребуется. Ведь система контроля нужна прежде всего для тех, кто в сложившейся непростой ситуации нарушает самоизоляцию без необходимости, праздно шатается по улицам или просто лишний раз выходит из квартиры.

ВОПРОС РЕБРОМ

А система не сломается?

«Инфраструктура портала готова к пиковым нагрузкам, - отмечают в правительстве Москвы. - Код смогут получить все, кому он необходим».

В то же время городские власти максимально внимательно относятся к тем, кто по какой-то причине не сможет оформить код через интернет. Например, среди пожилых людей не все владеют современными технологиями. Поэтому есть вариант получения кода и по телефону.

В надежности системы уверены эксперты. «В целом все информационные системы, которыми пользуется столица, та самая «Электронная Москва», имеют высокий уровень защиты персональных данных, - говорит основатель и генеральный директор компаний Б-152 и SiteSecure, эксперт по защите персональных данных Максим Лагутин. - Разработчикам умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции необходимо уделить особое внимание безопасности, чтобы исключить риски взлома системы».

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Подробнее о профилактике коронавируса и методах борьбы с ним можно узнать по телефону «горячей линии» - (495) 870-45-09(ежедневно с 8.00 до 21.00), а также в спецпроекте на портале мэра Москвы mos.ru.