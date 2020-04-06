Его называли «русской Кончитой Вурст»: в Подольске на авто разбился скандальный блогер из Украины

В Подольске на машине разбился 44-летний блогер Павел Петель. Он ехал из миграционного центра на белом "Мерседесе". В машине с ним было еще три человека. Двигаясь по Симферопольскому шоссе, водитель не успел притормозить и врезался в припаркованную на обочине фуру.

- Авария произошла 4 апреля около 14.20. Легковой автомобиль врезался в грузовую машину. В машине было четыре человека. Трое (водитель и два пассажира) погибли на месте, четвертого доставили в больницу - за его жизнь борются врачи, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Московской области.

В Подольске на машине разбился 44-летний блогер Павел ПетельФото: Instagram.com

«Последние сообщения: Откуда брать энергию»

В то утро блогер Павел Петель оставил в соцсетях последний пост, который друзья сейчас воспринимают, как прощальный.

- В эти длинные домашние пасхальные праздники у нас появилась возможность стать лучшей версией самого себя. Перестать глупо бороться с итак идеальным миром и окружающими. Побыть наедине с Богом. Я начал раньше вставать, больше писать сказок и читать книг. Немного жалею, что не смогу так весело с людьми разделить праздник Пасха в храме, - написал Павел Патель.

Последнее фотоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подписчикам он писал, что ему «тяжело, но откуда брать энергию, чтобы преодолеть все трудности?» и говорил, что «после эпидемии будет много заболеваний раком и невроз». Теперь же подписчики и друзья оставляют лишь соболезнования под последним постом.

- Он хотел издать свою книгу сказок. Не верю, что все так. Так нельзя, - написала подруга Наталья.

petelhouse Здравствуйте, котята Да, Пеппи Длинныйчулок

«Бородатая женщина» сделала вызов

Кто такой Павел Петель? Блогер в инстаграме. Приехал в 2010 году Россию из Украины, снял квартиру в Подмосковье, завел кота. Последние годы вел «Дневник Сказочника», у которого было более 24 тысяч подписчиков. Но начинал, как перфомер-бодибилдер. Шесть лет назад называл себя шоуменом. А в интернете за эпатажный стиль его прозвали «русской Кончитой Вурст». Павел Петель тоже был бородатой женщиной, как Кончита Вурст (победитель конкурса песни Евровидение-2014 года). Павел имел накладные белые волосы, не стеснялся сниматься обнаженным, становился на каблуки, изображая женщину. Раздавал интервью журналистам и набирал аудиторию в Инстаграме.

Павел имел накладные белые волосы, не стеснялся сниматься обнаженным, становился на каблуки, изображая женщинуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Позже он ушел от образа «бородатой женщины», стал пропагандировать здоровый образ жизни, раздавал советы по психологии своим подписчикам. Жил в квартире вместе с котом Хромиком и снимал видео. В своем блоге признавался, что никогда не слышал от родителей «Я люблю тебя». Сам же мечтал о детях. Писал, что свою девочку и мальчика будет воспитывать, как принцессу и принца, уважая их права и выбор.

Передать тело в Украину и найти хозяина коту

Друзья у скандального блогера тоже были. Это они начали поиски Павла, когда тот перестал отвечать на телефонные звонки. Как оказалось, в тот день 4 апреля он поехал в Миграционный центр в Сахарово для подачи документов на патент для работы в России. Ведь Павел Патель родом из Днепропетровска, где работал после школы диджеем.

- После прохождения всех процедур Павел отписался в 12.42, что все прошло успешно и что он садится в групповую машину для того, чтобы поехать обратно к метро. И более в онлайн он не появлялся, - рассказывает Сергей Остриков, друг погибшего.

Через два дня поисков, Остриков получил подтверждение из морга, что Павел погиб. Сейчас он не знает, что делать.

- По российскому законодательству я Павлу никто, и здесь у него нет никого из родных. При текущей ситуации с закрытыми границами тело на родину в Украину скорее всего не отправят. Родственники не смогут приехать. Наверное, надо делать кремацию? Но как передать документы на это решение из другой страны? – говорит Сергей Остриков.

Параллельно с этим друзья сейчас решают вопрос с котом Хромиком, ему срочно нужен новый дом.