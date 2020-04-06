Московские священники о Пасхе: «Службы будут, освящать куличи необязательно»

Храмы Москвы из-за коронавируса не закрыли, хотя их точно можно считать местами массового скопления людей. В них продолжаются службы. Власти города ограничили передвижение по городу, но не запретили посещать храмы. Попросили москвичей оставаться дома. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также призвал воздержаться от посещения храмов.

- 51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходить в храмы, преодолевать тяготение собственной злой воли и внешних обстоятельств. Этому призыву я посвятил всю жизнь. Надеюсь, что вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов, - сообщает Патриарх Кирилл в соцсетях.

Патриарх Кирилл призывает верующих внимательно изучить пример святой Марии Египетской, которая в отдалении от монастырей и храмов, в уединении, в далекой пустыне душу свою спасла.

Московские священники едины со словами Патриарха Кирилла и говорят, что даже в Светлую Пасху, которую будут праздновать 19 апреля, можно обойтись без освящения куличей и яиц.

- Пасха, конечно, будет. Как это будет все организовано, наверное, ближе к празднику появится информация. Наверняка, и Патриарх объявит. В любом случае, сейчас службы в храмах продолжаются. Священнослужители продолжают трансляции, - говорит Отец Андрей, иерей Храма Святителя Николая в Кузнецах.

- Просто многие уже сейчас думают: пустят ли в храмы, будут ли ограничения по количеству людей и как освятить куличи? – спрашиваю.

- Да, это хорошие вопросы. Будут указания. Знаю, что службы все планируются, а вот в каком формате – вопрос пока открытый.

- Насколько важно освящать куличи или можно обойтись без этой традиции?

- Для православного христианина на Пасху самое важное – это Причащение Святых Христовых Тайн. А освящение куличей – это определенная традиция, конечно, давняя и благочестивая, но вполне на Пасху можно и обойтись. Это не что-то крайне необходимое.

- А обязательно идти в храм или достаточно дома помолиться?

- Вообще-то при возможности, конечно, христианин должен быть на Пасху в храме. Это такое общее правило, не зависимое от сегодняшней ситуации. Понятно, что больные или немощные люди не могут прийти в храм.

- А как сейчас правильнее: приходить в храм, чтобы молиться, или воздержаться - остаться дома?

- Правильнее так, как говорит Патриарх Кирилл, воздержаться от похода в храм. С другой стороны, не должны нарушаться установки государства. А посещение храмов не запрещали. Если человек находится в шаговой доступности от храма, если в нем немного людей, если храм открыт, если совершается служба, то никому же не запрещается зайти.

- В нынешней ситуации ходить в храм – это нарушение? Или это не расценивается, как грех?

- Каждый человек решает сам для себя. То, что сказал Патриарх – это его благословение, которое каждый человек, по совести, должен принять. Это не есть закон, за который штрафуют или наказывают. Но для каждого христианина слова Патриарха являются авторитетными, его слушают.

Будут открыты храмы в Пасху? Что ответили.

- Храм Христа Спасителя: «Мы не знаем, что завтра будет. Сейчас на праздничные службы людей не допускают, только идет трансляция на большой экран перед храмом. В другое время можно просто зайти в храм и поставить свечу. В нижнем храме на службу пускают. Но люди прислушались Патриарха - их совсем немного. На Пасху, вероятнее всего, в храме будет большое богослужение, но большого количества людей (как это обычно бывало) точно не будет. Скорее всего, ограничатся трансляцией по телевидению для всех».

- Храм преподобного Сергия Радонежского в Солнцево: «Надеемся, что в Пасху храм будет открыт».

- Храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках: «Не знаем, как будет в Пасху. Слушайте, что скажет наш Патриарх Кирилл. Мы и сейчас службы ведем в закрытом доступе, зайти в храм можно только в перерывах между службами. Но и то Патриарх не советует. Оставайтесь дома».

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