«Мы вторая экономика в стране, и поэтому должны позаботиться о вас»: Андрей Воробьёв обратился к предпринимателям Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв за последнее время уже несколько раз обращался к жителям области, рассказывая о текущей ситуации по коронавирусу или объясняя нюансы новых временных ограничений. В понедельник, 6 апреля, глава Подмосковья обратился персонально к предпринимателям, работающим на территории региона.

«Сегодня мое обращение - к бизнесу, предпринимателям и управленцам, которых у нас огромное количество в Московской области. Мы вторая экономика в стране, и поэтому должны позаботиться о вас. Мы это прекрасно понимаем, поэтому приняли документы, которые по сути позволяют работать всем заводам, фабрикам и предприятиям без ограничений. Только некоторые из них в сфере услуг - им нельзя. Но даже рестораны могут работать на вынос».

Андрей Воробьёв напомнил, что льготы для бизнеса, которые из-за эпидемии коронавируса оказался в непростой ситуации, предусмотрены и на федеральном, и на региональном уровне.

«Это и налог на имущество, и льготы по различным налогам в нашу систему», - отметил губернатор.

Андрей Воробьёв пообещал, что власти области будут искать и дополнительные возможности помогать предпринимателям.

«Для этого по моему поручению все главы муниципалитетов и сам лично на этой неделе проведем обязательные консультации в Zoom (это программа для онлайн-конференций, которая пользуется особой популярностью после перевода многих организаций и компаний на удаленную работу, - Авт.) - там могут участвовать до тысячи человек - для того, чтобы каждый из вас предложил, что вы от нас ждете и хотите. Понятно, что ресурсы наши тоже ограничены - экономика сказывается на региональном бюджете. Но мы внимательно подумаем и послушаем, что вы можете предложить. Это касается и агропромышленного комплекса - он у нас небольшой, но важный. Здесь тоже предложим эффективные и удобные меры».

Губернатор поблагодарил предпринимателей за их работу и вклад в экономику Московской области, отметив их важность для всего региона.

«Вы создаете рабочие места, платите налоги. Вы и ваша деятельность очень важны для нашей страны и Подмосковья. Спасибо вам за это. Я очень надеюсь, что совместная работа и то, что мы находимся рядом с вами, позволит нам и дальше развивать Подмосковье и нашу страну».