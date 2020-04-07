Число заболевших коронавирусом в Москве на 7 апреля 2020 составило 4484

За последние сутки число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Москвы перевалило за 4 тысячи. По данным Оперативного штаба, с начала эпидемии (первый пациент был выявлен 2 марта) в городе зафиксированы 4484 заболевших новым вирусом. При этом только за последние сутки список пополнился еще 591 пациентом.

Стоит напомнить, какая динамика по числу заболевших наблюдалась в Москве за последнюю неделю:

1 апреля - 267,

2 апреля - 595,

3 апреля - 448,

4 апреля - 434,

5 апреля - 536,

6 апреля - 591.

За все время из столичных больниц выписали уже 260 человек, победивших коронавирус (и 12 за сутки). При этом на территории Москвы зафиксированы 29 случаев с летальным исходом. Большинство скончавшихся - пожилые люди в возрасте от 60 лет и старше. Однако были зафиксированы смерти и двух мужчин среднего возраста - 34 года и 39 лет. Впрочем, во всех без исключения случаях пациенты страдали различные хроническими заболеваниями. От онкологии до бронхиальной астмы.

По последним данным Оперативного штаба Москвы по коронавирусу, 85% от общего числа заболевших - люди моложе 65 лет.