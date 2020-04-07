2020-04-06T23:57:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 7 апреля 2020 года составило 387 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Московской области на 7 апреля 2020 года
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Московской области за последние сутки произошел рекордный с начала эпидемии коронавируса прирост числа заболевших. Выявили сразу 82 новых случая.

«Комсомольская Правда» приводит статистику - как в течение последней недели менялось по дням число выявленных в Подмосковье новых заболевших:

1 апреля - 15 новых пациентов,

2 апреля - 43,

3 апреля - 34,

4 апреля - 49,

5 апреля - 45,

6 апреля - 82.

На текущий момент в Подмосковье числятся 387 инфицированных COVID-2019. По данным Оперативного штаба Московской области по коронавирусу, 47 пациентов уже выздоровели.

До нынешнего дня в Московской области числились 3 случая с летальным исходом. Однако за минувшие 24 часа скончались еще пять человек. Таким образом общее число жертв коронавируса на территории региона выросло до 8.

И еще один важный момент. За последние несколько недель в списке муниципалитетов, где госпитализировано наибольшее число пациентов с подтвержденным новым вирусом, неизменно лидировал городской округ Одинцово. Это можно было объяснить тем, что именно на его территории находится знаменитая Рублевка - полоса элитных поселков, обитатели которых в марте активно возвращались на родину из-за границы. Однако за последние сутки в этом «рейтинге» на первое место впервые вышли Химки. Там на текущий момент зафиксированы 34 заболевших. В Одинцове - 31. 21 пациент имеет прописку в Красногорске, столько же - в Люберцах, 20 в Мытищах, по 18 в Балашихе и Ленинском городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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