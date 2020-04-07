Число заболевших коронавирусом в Московской области на 7 апреля 2020 года составило 387 человек
В Московской области за последние сутки произошел рекордный с начала эпидемии коронавируса прирост числа заболевших. Выявили сразу 82 новых случая.
«Комсомольская Правда» приводит статистику - как в течение последней недели менялось по дням число выявленных в Подмосковье новых заболевших:
1 апреля - 15 новых пациентов,
2 апреля - 43,
3 апреля - 34,
4 апреля - 49,
5 апреля - 45,
6 апреля - 82.
На текущий момент в Подмосковье числятся 387 инфицированных COVID-2019. По данным Оперативного штаба Московской области по коронавирусу, 47 пациентов уже выздоровели.
До нынешнего дня в Московской области числились 3 случая с летальным исходом. Однако за минувшие 24 часа скончались еще пять человек. Таким образом общее число жертв коронавируса на территории региона выросло до 8.
И еще один важный момент. За последние несколько недель в списке муниципалитетов, где госпитализировано наибольшее число пациентов с подтвержденным новым вирусом, неизменно лидировал городской округ Одинцово. Это можно было объяснить тем, что именно на его территории находится знаменитая Рублевка - полоса элитных поселков, обитатели которых в марте активно возвращались на родину из-за границы. Однако за последние сутки в этом «рейтинге» на первое место впервые вышли Химки. Там на текущий момент зафиксированы 34 заболевших. В Одинцове - 31. 21 пациент имеет прописку в Красногорске, столько же - в Люберцах, 20 в Мытищах, по 18 в Балашихе и Ленинском городском округе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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