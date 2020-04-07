2020-04-07T00:00:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 7 апреля 2020 года: 5 умерших за сутки, Химки - на первом месте по числу заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Московской области на 7 апреля 2020 года
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За последние сутки число заболевших коронавирусом в Московской области выросло сразу на 82 человека. (До этого максимальный дневной прирост пациентов с подтвержденным COVID-2019 не превышал 49). Всего на территории Подмосковья выявлено 387 случаев «уханьской» инфекции.

За те же 24 часа еще 8 человек выписали из больниц - решающие тесты показали отсутствие коронавируса в их организмах. Итого: уже 47 человек в Подмосковье успешно справились с заболеванием.

Тем временем готовится к открытию очередная больница для размещения зараженных коронавирусной инфекцией - в Подольске. Одну из местных больниц перепрофилировали в «инфекционку». Сейчас там уже идет монтаж оборудования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обратился к предпринимателям, работающим на территории региона. Он напомнил, что вчера подписал постановление, разрешающее всем крупным производственным предприятиям вернуться к работе - ранее из-за ограничений они, ка и многие другие компании, «стояли на паузе». Губернатор ответил, что на различные льготы для бизнеса в региональном бюджете заложили 10 миллиардов рублей.

Цитата: «Мы вторая экономика в стране, и поэтому должны позаботиться о вас».

Самое интересное: власти Подмосковья организуют сеансы онлайн-общения с предпринимателями через сервис Zoom и готовы выслушать предложения бизнеса и его видение сложившейся ситуации.

В Правительстве Московской области сообщили, что договорились с действующими на территории региона интернет-магазинами: курьерам запрещено давать клиентам вещи на примерку. Неудобно, но в условиях карантина, конечно, логично…

ИСТОЧНИК KP.RU

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