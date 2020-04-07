Как я записывалась на маникюр: для кого открыли салоны красоты в Москве

«Эпидемия эпидемией, а маникюр по расписанию», - думали женщины, когда отправлялись на самоизоляцию в московские квартиры. Но закрыли и салоны красоты. Потом журналисты дочитались, что оказывать услуги на основании медицинской лицензии можно. Об этом говорится в указе № 12-УМ от 5 марта 2020 года, в пункте № 3.2.3.

- Временно приостановить с 28 марта по 1 мая работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, - значится в указе.

Нет лицензии – нет маникюра

И тут москвички подумали: «Все же справедливость существует, сейчас пойдем делать маникюр, педикюр». Но медицинской лицензии у салонов нет. Это не означает, что они работали незаконно. Просто для ряда услуг (стрижка, окрашивание бровей, макияж, маникюр, педикюр) медицинская лицензия не требуется.

- У нас нет медицинской лицензии, поэтому мы не открываемся. С 7 апреля начнем запись на май, - сказали в beauty bar «Libro» на Белорусской.

- Мы, как и многие другие, будем закрыты по 30 апреля включительно, - сказали в салоне красоты «Inconty».

В интернете женщины снова стали снимать видео, как в домашних условиях замотать ногти фольгой с ацетоном, чтобы снять гель-лак или шеллак, как обрезать кутикулу. Мужчинам может показаться, что это занятие вполне может и подождать. Но тут стоит уточнить, что снимать такое покрытие желательно через две-три недели. Через месяц – это уже караул. Во-первых, ногти длинные, во-вторых, лак портит ногтевую пластину, в-третьих, не у каждой девушки дома есть полный набор нужных инструментов.

- Мы не советуем снимать гель-лак самостоятельно и советуем только подпиливать ногти до окончания карантина, чтобы не повредить ногти, - сказали в сети салонов «Love nails».

И тут мы с подругой задумались искать подпольные салоны красоты. А где их найдешь?

- Я слышала, что те, которые не на красной линии, а во дворах, вполне могут себе работать, - говорит подруга.

Звоню в один такой в Скатерном переулке (за Новым Арбатом). В ответ говорят: «Пока не принимаем».

Медики навстречу красоте

Когда уже надежды не было никакой, то вдруг мне коллега по работе прислала ссылку на «Бест Клиник». Сразу же уточнила, что это не реклама, и она никаких процентов от клиентов не имеет.

- У них мастер маникюра ведет запись с 14 апреля. Делают и медицинский, и обычный маникюр, педикюр, - говорит коллега.

Звоню, чтобы проверить. И точно в медицинской клинике чистят ногти.

- Понимаете, к нам, как правило, идут со сложными ногтями – вросшими, с грибком. Мы обычно лечим. Но есть и мастер, которая может снять шеллак и потом покрыть. Она принимает с 15 апреля, не каждый день. Маникюр (со снятием лака и покрытием) обойдется около 2500 рублей, - рассказала администратор.

- А как к вам от метро дойти? Вдруг остановят? – интересуюсь.

- У вас запись в клинику, покажите им смс.

Возобновила работу и клиника косметологии и подологии «Монако». Она закрылась 28 марта, все записи на маникюр, косметологические услуги, массажи, на лифтинг, эпиляции были отменены.

- Сейчас самые необходимые услуги, конечно, маникюр. У всех ногти отросли. Записи начались, причем просят все на завтра-послезавтра, - говорит Лидия Шошина, главный врач клиники «Монако». - Просто все привыкли, что острая боль – это только в стоматологии, но люди с вросшими ногтями ходить не могут, пальцы распухают.

- Какие меры безопасности будете применять? – уточняю.

- Когда записываем по телефону, то спрашиваем, когда человек вернулся из другой страны. Еще до карантина мы так делали и просили людей приходить через две недели. Мы измеряем температуру, дезинфицируем руки, проводим уборку за каждым клиентом. Мы и в обычное время работаем в масках, перчатках. Это же клиника.