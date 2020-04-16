Стоп коронавирус: Как водителю защитить себя во время поездки

С 15 апреля для поездок по Москве и области были введены специальные цифровые пропуска. Выезжать из дома можно только в случае крайней необходимости и предварительно оформив пропуск.

Общественный транспорт в Москве продолжает работать, чтобы в экстренном случае можно было добраться по делам. Вагоны метро, салоны автобусов, трамваев и троллейбусов каждый день обрабатываются дезинфицирующими средствами, но люди стараются сейчас больше пользоваться личными машинами. Считают, что это безопаснее. Об этом говорят и данные дептранса: за последние две недели поездок в метро и на МЦК стало на 84% меньше. Поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях сократились на 82%, а в электричках на 67%.

В свете вынужденно растущей популярности личного транспорта автомобилисты все чаще задаются вопросом: «Что мне предпринять, чтобы максимально обезопасить себя от риска заражения?»

ДЕЗИНФИЦИРУЕМ МАШИНУ САМИ

- Если мне срочно нужно поехать по делам, беру свою машину, хотя раньше удобнее было на метро передвигаться, - говорит житель Москвы Евгений Потапов. - Перед и после каждой поездки я дезинфицирую салон авто, тщательно протираю дверные ручки, руль, рычаг, коробку передач, бардачок и другие поверхности.

При чистке авто медики также советуют обрабатывать пряжки ремней безопасности. И делать это в одноразовых перчатках. Соблюдая такие меры осторожности, единственный риск, который останется при пользовании личном авто – это заправки. Заказать ведь доставку топлива, как продуктов, не выйдет.

В условиях пандемии в Москве и Московской области набирают популярность АЗС с дистанционной оплатой топлива. В таком случае вам даже не придется выходить из машины или открывать окно — заправить бак сможете через мобильное приложение.

ИЗБЕГАЕМ ОЧЕРЕДЕЙ НА АЗС

Бесконтактная оплата топлива во время угрозы распространения коронавируса как нельзя кстати. Не нужно идти к кассе, стоять в очереди, рассчитываться наличными или общаться с заправщиком. Медики говорят, что подобные меры обезопасят вас и снизят риски подхватить инфекцию.

— При близком нахождении людей увеличивается вероятность случайного контакта и переноса вируса на одежде. Нельзя допускать, чтобы на вас кашляли или чихали. При мощном кашле слюна или выделения из носа, бронхов могут долететь на три метра, — поделился с «КП» врач общей практики Даниил Попов.

Особенно важно соблюдать меры профилактики людям, находящимся в зоне риска. И не только пенсионерам, которым рекомендовали оставаться дома, но и людям в возрасте от 50 до 65.

ОПЛАЧИВАЕМ ТОПЛИВО БЕСКОНТАКТНО

— ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании бумажных денег. Теоретически они могут быть каналом передачи вирусов. Инфекция активна на бумаге до четырех дней, а на пластике, из которого в том числе сделаны карты, до девяти дней. Наиболее безопасны бесконтактные платежи, — рассказал Даниил Попов.

Бесконтактно оплатить топливо можно в Яндекс.Навигаторе, которым пользуется половина российских водителей. Находите в приложении ближайшую заправку с дистанционной оплатой, она отмечена зеленым кружком, заезжаете на АЗС, останавливаетесь у колонки, выбираете ее в приложении, затем указываете тип и количество топлива, нажимаете «Оплатить». Заправщик сам заправит автомобиль. И можно ехать дальше.

Чтобы не тратить время на АЗС, заранее привяжите карту к приложению. Отвязать ее также можно в любой момент. Будьте внимательны, проводить оплату нужно только тогда, когда подъедете к нужной колонке.

Если вам по какой-то причине надо выехать из дома – на работу или в ТЦ – заправляйтесь безопасно, советуют врачи. Заправок с дистанционной оплатой много, около 600 в Москве и МО. Наверняка, одна и две найдутся на вашем маршруте.