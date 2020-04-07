Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области 7 апреля 2020: за сутки заболели еще 67 человек, среди них - двое младенцев

За последние сутки 7 апреля 2020 года в Московской области выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщают в местном Оперативном штабе, среди новых заболевших трое детей, в том числе двое младенцев (то есть, в возрасте до одного года).

23 человека из 67 - люди от 22 до 39 лет, еще 25 - от 39 до 64 лет, 16 - старше 65. Самому возрастному из выявленных за сутки заболевших COVID-2019 88 лет.

«На данный момент в Московской области зафиксировано 454 случая заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщают в региональном Оперативном штабе. - 11 человек скончались. 50 человек выздоровели».

Больше всего заболевших в городских округах Химки, Одинцово, Красногорск, Мытищи, Балашиха.

Среди российских регионов Подмосковье занимает второе место (после Москвы) по числу выявленных коронавирусных больных.

Напомним, по последним данным число подтвержденных случаев COVID-2019 в России выросло до 7,4 тысяч человек. Как минимум один зараженный есть уже в 81 регионе из 85.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 7 апреля 2020: 697 человек заболели за сутки

Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в российской столице продолжает увеличиваться. Как сообщает Оперативный штаб Москвы по коронавирусу, за сутки медики выявили заболевание у еще 697 человек. (подробности)

КСТАТИ

В чем хитрость коронавируса и как собаки чуют его точнее приборов

Об этом сайту kp.ru рассказал молекулярный биолог, биохакер Станислав Полозов (подробности)