2020-04-07T11:43:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области 7 апреля 2020: за сутки заболели еще 67 человек, среди них - двое младенцев

Мы собрали последние новости о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 7 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Мы собрали последние новости о новых случаях заражения коронавирусом в Московской областиМы собрали последние новости о новых случаях заражения коронавирусом в Московской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За последние сутки 7 апреля 2020 года в Московской области выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщают в местном Оперативном штабе, среди новых заболевших трое детей, в том числе двое младенцев (то есть, в возрасте до одного года).

23 человека из 67 - люди от 22 до 39 лет, еще 25 - от 39 до 64 лет, 16 - старше 65. Самому возрастному из выявленных за сутки заболевших COVID-2019 88 лет.

«На данный момент в Московской области зафиксировано 454 случая заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщают в региональном Оперативном штабе. - 11 человек скончались. 50 человек выздоровели».

Больше всего заболевших в городских округах Химки, Одинцово, Красногорск, Мытищи, Балашиха.

Среди российских регионов Подмосковье занимает второе место (после Москвы) по числу выявленных коронавирусных больных.

Напомним, по последним данным число подтвержденных случаев COVID-2019 в России выросло до 7,4 тысяч человек. Как минимум один зараженный есть уже в 81 регионе из 85.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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