2020-04-07T13:05:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Tele2 запускает бесконтактную доставку SIM-карт в Московском регионе

Бесплатная опция доступна для всех тарифов, представленных на сайте оператора
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Tele2 поддерживает своих клиентов, находящихся в режиме самоизоляции, и вводит новый формат взаимодействия сотрудников компании и пользователей интернет-магазина. Во время пандемии жители Москвы и области могут воспользоваться бесконтактной доставкой при заказе SIM-карт на сайте оператора. Cрок доставки составляет от одного до четырех дней. Сервис предоставляется бесплатно.

Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту необходимо оформить заказ на сайте интернет-магазина Tele2 и выбрать в графе «Способ получения» опцию бесконтактной доставки. После оформления заказа с клиентом связывается оператор кол-центра для подтверждения и уточнения адреса и места, где необходимо будет оставить SIM-карту. Информирование клиентов об оказанной услуге происходит посредством SMS.

При выборе бесконтактной доставки клиент может оплатить заказ после его получения. Вместе с уведомлением о прибытии курьера абонент получает напоминание установить мобильное приложение ID.Abonent. С его помощью он сможет оплатить товар и активировать SIM-карту, не выходя из дома. Данный сервис позволяет удаленно подтвердить подлинность документов. Чтобы активировать SIM-карту и пользоваться услугами связи, необходимо сделать селфи, загрузить фотографию паспорта и подписать договор в приложении. Готовый документ можно скачать по ссылке в SMS.

Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Наши абоненты ответственно подходят к официальным рекомендациям по борьбе с пандемией коронавируса и остаются дома. В конце марта в столичном регионе мы зафиксировали повышенный спрос на услугу заказа SIM-карт через интернет-магазин. Сегодня жителям Москвы и области важно своевременно и, главное, безопасно получать все необходимое для организации удаленного режима работы, а также для проведения досуга в домашней обстановке. Даже с запуском бесконтактной доставки мы предпринимаем дополнительные меры профилактики распространения коронавируса. Наши курьеры всегда приезжают к клиентам в масках и перчатках, а салоны авто проходят регулярную санитарную обработку».

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