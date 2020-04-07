2020-04-07T14:32:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Москвичи завалили службу 112 вопросами про коронавирус

Только за март поступило более 9 тысяч звонков
Анастасия ВАРДАНЯН
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Только за март поступило более 9 тысяч звонков. Фото: пресс-служба ГОЧСиПБТолько за март поступило более 9 тысяч звонков. Фото: пресс-служба ГОЧСиПБ
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Итоги работы в первом квартале этого года подвели в службе помощи Москвы 112. Работы операторам прибавил коронавирус.

- Операторы приняли 753 517 экстренных вызовов от населения, из них более 3 тысяч вопросов были связаны с коронавирусом, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ правительства Москвы. - В январе с вопросом коронавируса обратились 9 человек, в феврале – 53, а в марте более 3 тысяч звонков обеспокоенных граждан. В основном людей интересовало, где сделать обследование на коронавирус, как вернулся из-за границы, как получить больничный, находясь на карантине, есть ли зараженные в районе или области.

В системе 112 работают 286 операторов. Фото: пресс-служба ГОЧСиПБ

В системе 112 работают 286 операторов. Фото: пресс-служба ГОЧСиПБ

Кстати, в условиях карантина и самоизоляции операторы Системы 112 Москвы продолжают работу в штатном режиме. Перейти на удаленку они просто не могут по техническим причинам.

- Для обеспечения безопасности дежурных смен в здании Службы 112 Москвы проводится весь комплекс профилактических мероприятий по предупреждению заражения и строго соблюдаются правила санитарно-эпидемиологической безопасности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Системе 112 работают 286 операторов. Более половины принятых ими звонков связаны с оповещения экстренных оперативных и аварийных служб. Чаще всего вызывали скорую медицинскую помощь, аварийные службы Комплекса городского хозяйства, ЖКХ и полицию.

В условиях карантина и самоизоляции, операторы Системы 112 Москвы продолжают работу в штатном режиме. Фото: пресс-служба ГОЧСиПБ

В условиях карантина и самоизоляции, операторы Системы 112 Москвы продолжают работу в штатном режиме. Фото: пресс-служба ГОЧСиПБ

ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН

Куда звонить, чтобы узнать про каронавирус?

Всю справочную информацию по данной тематике рекомендуется получать по телефонам горячей линии по коронавирусной инфекции РФ 8-800-2000-112 (круглосуточно), Департамента здравоохранения города Москвы 8 (499) 251-83-00 (круглосуточно) и 8 (495) 870-45-09 (с 8:00 до 21:00).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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