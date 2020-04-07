2020-04-07T15:10:41+03:00
Недвижимость

Вдоль Яузы откроют гигантский парк с велодорожками

В него попадут ВДНХ, Ботанический сад, «Сокольники» и Лосиный остров
Светлана ВОЛКОВА
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Сейчас на северо-востоке Москвы много мест, куда можно прийти погулять. Самые крупные из этих площадок частично или полностью находятся около ЯузыСейчас на северо-востоке Москвы много мест, куда можно прийти погулять. Самые крупные из этих площадок частично или полностью находятся около ЯузыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Все действующие парки вдоль реки Яуза в столице превратят в единую зону отдыха под названием «Суперпарк Яуза». Ее площадь - около 20 квадратных километров. Напомним, сейчас на северо-востоке Москвы много мест, куда можно прийти погулять. Самые крупные из этих площадок частично или полностью находятся около Яузы. Среди них - ВДНХ, Главный ботанический сад РАН, парк «Останкино», «Сокольники», «Сад будущего», парк «Акведук», национальный парк «Лосиный остров».

- Все они сейчас активно развиваются и благоустраиваются, но автономно друг от друга, - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Между ними нет комфортных пешеходных пространств, особенно на пересечении с транспортными магистралями и рекой.

По его словам, столичный институт Генплана по заказу Москомархитектуры уже разрабатывает концепцию нового единого парка рядом с Яузой. Около него окажутся кварталы, в которых сегодня живут 800 тысяч москвичей. В парке появятся удобные пешеходные дорожки и веломаршруты там, где они больше всего нужны вдоль реки. Например, на участке от МЦК «Ботанический сад» до Краснобогатырской улицы. По проекту обновят пойму Яузы в промзоне Ростокинской камвольно-отделочной фабрики, расширят переходы и велосипедные проезды под проспектом Мира. Под эстакадой на проезде Серебрякова проложат пешеходную дорожку и велотрассу. Кроме того, Сокольники и Лосиный остров свяжут новым мостом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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