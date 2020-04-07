Строительство больницы в Москве для больных коронавирусом: как выглядят палаты
Инфекционный центр в Новой Москве постепенно превращается в настоящую больницу. Напомним, огромный медицинский комплекс строят около поселения Вороновское по указу мэра Сергея Собянина в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире.
По данным оперативного штаба, сегодня в Москве диагноз коронавирус официально подтвержден у 5181 человека, из них 222 пациента выздоровели. От COVID-2019 в столице скончался 31 человек. Это в основном пожилые люди в возрасте от 61 до 90 лет, многие из них с хроническими болезнями. Среди умерших есть и пациенты в возрасте 34 и 39 лет.
Первых больных с вирусом готовятся принять в новом медцентре уже в апреле. Основное строительство в корпусах завершилось.
«Мы приступили к отделке больничных палат и завозу оборудования, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра будущей больницы в субботу, 4 апреля. - Круглосуточно на стройплощадке работают порядка 11 тысяч человек, используется более 900 единиц техники. Параллельно мы начали набор медицинского персонала».
В Стройкомплексе столицы показали, как выглядят палаты и где будет отдыхать медицинский персонал.
Для пациентов обустроили двухместные мельцеровские боксы с санитарной комнатой и двумя шлюзами. Это полностью автономный изолированный блок, в котором есть все необходимое для лечения инфекционных больных. Фото: mos.ru
Через специальное окно в палату инфекционным больным передают еду, лекарства и, если разрешается, передачи от родственников. Фото: mos.ru
Если потребуется, то такую палату можно превратить в трехместную. Фото: mos.ru
ТТХ медцентра
Площадь участка - 43 гектара.
Площадь здания - около 81,3 тысячи квадратных метров.
Количество мест для пациентов - 500, в том числе 223 койки реанимации. При необходимости - расширение до 656 коек и трансформация каждой койки под реанимационную в течении 24 часов.
Реанимационные палаты рассчитаны на шесть коек. Больных будут завозить через шлюз с улицы. Фото: mos.ru
Врачи и медсестры попадут в такую палату через специальный шлюз изнутри. Благодаря этому инфекция не вырвется наружу. Фото: mos.ru
Внутри - приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное, а также на случай необходимости родильное отделения. Около здания - вертолетная площадка.
В лаборатории смогут проводить более 10 тысяч тестов в сутки (4 млн. тестов в год), включая ПЦР-исследования и др.
Все боксы оснастят медтехникой, в том числе системами постоянного контроля параметров пациентов и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего их в больнице будет более 770 штук. Фото: mos.ru
В отделениях - порядка 100 тыс. единиц оборудования, в т. ч. 25 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели.
Для медицинского персонала построили общежитие. В комнатах для отдыха есть все необходимое для гигиенических процедур, сна и просто передышки. В общежитии всего 14 секций в 2 - 3 этажа для одновременного проживания около 1 300 человек. Фото: mos.ru
В клинике будут работать 1 000 специалистов, в т. ч. 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и прочих специалистов.
Всего в комплексе - 50 одноэтажных лечебных и диагностических корпусов, а также 14 секций общежитий в 2 - 3 этажа для одновременного проживания около 1 300 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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