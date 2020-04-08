2020-04-08T11:19:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 8 апреля 2020: инфекция подтвердилась еще у 660 человек

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 8 апреля 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
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Пик пандемии коронавируса в России еще не пройдет, считают экспертыПик пандемии коронавируса в России еще не пройдет, считают экспертыФото: REUTERS
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На 8 апреля 2020 года в Москве зарегистрировано 660 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в столичном Оперативном штабе, всего в столице с начала распространения инфекции выявлен 5 841 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ранее «Комсомольская Правда» сообщала, что число выписанных из столичных больниц с начала эпидемии увеличилось до 270.

- За прошедшие сутки еще 48 пациентов выздоровели после лечения от коронавируса, - рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - При выписке те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации.

Стоит отдельно отметить, что за минувшие 24 часа на территории Москвы впервые за последние дни - ни одного случая с летальным исходом у пациентов, зараженных коронавирусом.

Также в Оперативном штабе подвели промежуточные итоги работы городских и базирующихся в Москве федеральных лабораторий Роспотребнадзора, где исследуют анализы людей с подозрением коронавирус.

- За прошедший месяц в Москве было выполнено более 200 тысяч анализов для более 145 тысяч человек, - сообщила Ракова.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

КСТАТИ

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Как ранее уже сообщала «Комсомольская Правда», за последние сутки в Москве выявили еще 697 зараженных коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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