2020-04-08T12:38:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В московских такси начали устанавливать перегородки

Пластиковая конструкция должна защитить водителей и пассажиров от коронавируса
Анастасия ВАРДАНЯН
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В московских такси первые такие перегородки появились несколько дней назадВ московских такси первые такие перегородки появились несколько дней назадФото: Иван МАКЕЕВ
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Как устроены лондонские такси, точнее кэбы, вы наверняка ни один раз видели в кино. Водителя и пассажира там уже более полувека разделяет прозрачная перегородка. Придумали ее для безопасности кэбмэнов, то есть таксистов.

В московских такси первые такие перегородки появились несколько дней назад. Их так же, как и в Лондоне, устанавливают для безопасности. Вот только речь не о физической угрозе, а о вирусной. Это все, конечно, про коронавирус.

- Стало понятно, что угроза вируса с нами надолго, и мы должны принять ещё более жесткие меры. Тогда мы начали тестировать перегородки в салонах автомобилей между пассажирами и водителями, которые помогут исключить распространение вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, в том числе нового типа коронавируса, - рассказал Георгий Лобушкин, PR директор Ситимобил. - Данные конструкции изготовлены из специального прозрачного гибкого пластика, с облегченным каркасом. Они производятся под определенный модельный ряд, и таким образом могут устанавливаться фактически в салонах легковых автомобилей любых габаритов. Мы ожидаем, что это позволит легко масштабировать проект, что особенно важно при тех темпах, с которым распространяется вирус.

Пластиковая конструкция должна защитить водителей и пассажиров от коронавируса

Пластиковая конструкция должна защитить водителей и пассажиров от коронавируса

Стоимость изготовления первых перегородок Ситимобил берет на себя. Ожидается, что в дальнейшем установкой займутся таксопарки.

Делая заказ, москвичи пока не могут выбрать в приложении машину с перегородкой. Но такую опцию очень скоро обещают ввести. Скорее всего, тариф на такие машины будет выше.

Тем временем, перегородки начали устанавливать и другие агрегаторы.

- Перегородки уже в производстве и совершенно точно будут установлены на машинах, которые возят врачей. Мы ищем наиболее эффективное и удобное решение, и готовы оказать содействие таксопаркам в переоборудовании, - сообщили "КП" в пресс-службе Яндекс.Такси.

По данным департамента транспорта Москвы, после введения всеобщего режима самоизоляции количество поездок на такси сократилось более чем на 50 %. В такие непростые времена бомбилы просто выживают.

- Работать остался только каждый второй таксист. Надо понимать, что эти люди сейчас в отчаянии. Они переживают сложные времена и сейчас им не по карману любые дополнительные расходы. За смену в 12 часов таксисты чистыми зарабатывают меньше 1000 рублей. И им нечем платить за эти перегородки, - прокомментировал Петр Шкуматов, лидер общественного движения "Синие ведёрки". - Кроме того, надо понимать, что такие перегородки невозможно установить без механических повреждений салона. Мало кому захочется делать дырки в крыше. Такую машину будет очень тяжело продать. Что до безопасности, то , поверьте, тем кто остался сейчас бомбить на улицах города, вообще безразлично, кого возить. Люди в отчаянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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