В аэропортах Москвы отправили на карантин 42 тысячи вернувшихся из-за границы

В Москву возвращаются россияне из стран со сложной ситуацией с коронавирусной инфекцией. Напомним, 4 апреля российские власти приостановили авиасообщение для вывоза оставшихся за рубежом жителей. Спустя два дня возобновили рейсы, на которые могут попасть граждане России, выехавшие из страны после 1 января 2020 года.

За последние 12 дней оперативные группы спасателей встретили в московских аэропортах 42 тысячи вернувшихся из-за границы.

«В аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский под контролем Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы работают оперативные группы по встрече и учету прибывающих из-за границы граждан, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - По данным на 8 апреля в аэропортах столицы приняли 305 рейсов со всего мира. Больше всего рейсов - в Шереметьево, где за это время прибыло 189 самолетов с 23 тысячами пассажиров.

По его словам, спасатели встречают людей, измеряют им температуру и помогают заполнить анкеты. «Для обработки анкет прилетевших жителей в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Москвы создан Центр обработки данных, в котором работают 100 сотрудников», - отметил заместитель мэра.

С помощью анкет власти смогут проконтролировать состояние здоровья прилетевших людей. Если кто-то заболеет коронавирусом, врачи быстро начнут лечение и профилактику.

Для справки: в оперативные группы в аэропортах входят спасатели, психологи, связисты, фельдшеры. Всего - более 200 человек. Им выдают маски, перчатки, защитные костюмы, планшеты, телефоны, все необходимое для круглосуточного дежурства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

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