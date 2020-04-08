В Москве отделения «Сбербанк» с 9 апреля переходят в обычный режим работы

В связи с коронавирусной инфекцией в столице временно клиентов «Сбербанка» принимали в ограниченные часы (до 14.00, до 16.00, до 17.00). С 9 апреля все отделения на территории города Москвы начнут работать в обычном режиме.

- Часы работы конкретных офисов можно уточнить на сайте в разделе «Отделения и банкоматы», - сказали в «Сбербанке». - Также теперь можно позвонить по номеру 900, чтобы подать заявку на бесплатную доставку по любому адресу (в пределах Москвы) перевыпущенных банковских карт для клиентов в возрасте от 65 лет, а также представителей маломобильных категорий граждан.

К тому же все банкоматы и информационно-платежные терминалы, которые работали круглосуточно, продолжат работать в режиме 24/7. При этом «Сбербанк» все же не рекомендует своим клиентам пользоваться онлайн-сервисами банка и воздерживаться от посещения офисов.

Напомним, что ранее в банке сообщили, что в период с 7 апреля по 12 апреля офисы работают по измененному графику. Посетителей просили уточнять время работы нужно офиса перед визитом в банк.