Светлана Акулова: «Зоопарк заблаговременно наладил для панд поставки бамбука из Китая»

Поднять настроение на карантине могут веселые панды из Московского зоопарка. Посмотреть на них можно в режиме онлайн. Открываю видео с камер наблюдения (и вы можете, вот ссылка): пусто, и там нет, и здесь нет. Где панды? Неужели их забрали назад в Китай? Но нет. Просто нужно смотреть внимательно и открывать разные камеры. В итоге, панды нашлись под лестницей из бревен. Что они делали? Ели бамбук. Как всегда.

«Комсомольская правда» поговорила с генеральным директором Московского зоопарка Светланой Акуловой о том, откуда сейчас поставляют бамбук, продолжают ли Жуи и Диндин рисовать в стиле абстракционизм и не планируют ли размножатся, как панды из гонконгского зоопарка, где зоологи десять лет не знали, как им помочь, а оказалось, что мишки просто стеснялись посетителей.

- Как сейчас себя ведут панды, которые были главным объектом внимания у посетителей?

- Поведение больших панд Диндин и Жуи почти не изменилось. У них сохраняется обычный распорядок дня: прогулки, кормления, тренинги – все по-прежнему. Киперы постоянно придумывают для них новые игрушки и занятия. К примеру, вы недавно могли видеть в наших социальных сетях ролик, где Жуи залезает в подвешенную бочку. Также продолжаются экспериментальные тренинги, где панды пробуют рисовать. Хотя, безусловно, панды заметили, что вокруг стало меньше людей. Теперь каждый новый человек вызывает гораздо больше интереса. Панды активно подходят к ограждению, когда замечают зоологов или охранников.

moscow_zoo_official Сегодня мы приглашаем вас на тренинг большой панды. Жуи и Диндин уже почти год с нами и каждый день они занимаются с киперами. Заходят на весы, протягивают лапу для имитации проб крови, показывают зубы. Основная цель упражнений обеспечить должный уход. Да, именно так. Тренинг нужен в первую очередь самому питомцу. Чтобы мы могли вовремя позаботиться, отследить болезни, снизить стресс от прихода ветеринара. Как бонус развлечение. Киперы стараются проводить упражнения в игровой форме, а также вознаграждать зверя полезными лакомствами. Однако интерес к тренингу главное. Как говорят у нас: Учатся животные не на голоде, а на азарте . Если нет настроения, питомец всегда может уйти человек не будет настаивать. Кипер должен заинтересовать, а не заставить. И поэтому тренинг это не шоу. Он проводится даже без зрителей, а в случае панд вообще в закрытой зоне. Так что это видео поистине взгляд за кулисы #зоо #Московскийзоопарк #панды

- Китайские коллеги не думают их забирать? Какую-то помощь передают?

- Наше научно-исследовательское сотрудничество с Китаем продолжается в прежнем режиме. Наши китайские коллеги регулярно выходят с нами на связь, мы оказываем друг другу моральную поддержку. Сейчас в целом зоопарки всего мира стараются подбадривать друг друга, держать связь, не унывать.

- А как дела с поставкой бамбука? Продолжают доставлять из Китая или перешли на бамбук из Адлера, Нидерландов? Какой им нравится больше?

- Зоопарк заблаговременно наладил поставки из Китая, Нидерландов и Адлера. Сейчас у нас 8 видов бамбука, каждый из которых соответствует рекомендациям по уходу за нашими пандами. Однако важно подчеркнуть, что панды отдают предпочтение бамбуку не по месту произрастания, а по его виду. В настоящий момент им особенно нравятся виды Phyllostachys bambusoides (Адлер), Phyllostachys Aureosulcata «Alata», Phyllostachys Bissetii (Нидерланды). Однако вкусы всегда могут измениться со временем.

- У Жуи и Диндин какой сейчас возраст? Они будут размножаться? Вы же слышали новости про панд в Гонконге, которые 10 лет не размножались, а потом людей в зоопарке не стало, и они решились…

- Сейчас Диндин два года, а Жуи – три, причем в июле у них будут дни рождения. Мы предпримем первые попытки размножения, когда им будет около 5-6 лет. На получение потомства есть хорошие шансы, так как это специально подобранная пара, а также мы строго следуем рекомендациям китайских коллег.

- Или может быть вариант, что Жуи и Диндин не будут парой, так и продолжат жить в разных вольерах?

- Это в любом случае будет так – в природе большие панды тоже живут по отдельности. Мы будем открывать дверцу между вольерами только на период размножения. Они чувствуют запах друг друга, знают, что находятся рядом, не проявляют агрессии – и это уже очень хорошо.

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