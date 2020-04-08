Пожар в доме престарелых на западе Москвы: погибли два человека

Вечером 8 апреля в районе Кунцево в Москве загорелся дом престарелых. Расположен он в частном секторе Мякинино. Среди жилых домов стоит трехэтажная постройка, куда вызвали МЧС.

— Возгорание случилось на минус первом этаже. Затем огонь распространился на первый этаж. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Причиной возгорания, очевидно, стало короткое замыкание. В МЧС заявили, что горели электрокабели.

Оперативный дежурный добавил, что в 22:20 пожар ликвидирован. На данный момент известно о 50 спасенных.

— Погибли два человека. Эвакуированных передали медикам для обследования, — добавили в пресс-службе столичного Главка МЧС.

В ликвидации возгорания участвовали несколько единиц спецтехники.

— На место прибыли десять нарядов: скорая помощь, пожарные. По предварительным оценкам, в доме престарелых находилось до 60 постояльцев, — сообщил изданию очевидец пожара.

По информации из открытых источников, в здании находится частный пансионат. Он состоит из нескольких корпусов в частном секторе. Заведение именует себя комплексом клубных резиденций. У него высокие оценки в интернет-рейтингах. На звонок корреспондента «Комсомольской правды» в офисе компании не ответили.