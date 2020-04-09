Апрельская зима: В выходные в Москве снег и заморозки до -7

Если в самоизоляции вам захочется выпить кофе на балконе или помыть окна – самое время сделать это в четверг, 9 апреля. Будет солнечно и очень тепло, +16, почти как в мае. И на 5 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам. Четверг будет самым теплым днем недели.

А потом начнется похолодание, предупреждают в Гидрометцентре России. В пятницу, 10 апреля, уже серое небо и +10 градусов. Через Московскую область пройдет холодный атмосферный фронт, а вслед за ним ворвется ледяной воздух из Заполярья.

В ночь на субботу снег с дождем или снег, подморозит до -1...-3 градусов. Днем всего +3...+5, пасмурно и промозгло. Не исключено, что и днем будет сыпать снег. Так что лучшее занятие в субботу - завернуться в теплый плед, пить чай и смотреть кино.

В ночь на воскресенье синоптики обещают почти зимний холод, в Подмосковье воздух остынет до -7 градусов. Днем +3...+8. Но все же порадостнее, чем в субботу – снова выглянет солнце, ни снега, ни дождя не предвидится.

В начале следующей недели чуть потеплеет. В понедельник и вторник, 13 – 14 апреля, днем +6...+11 градусов, по ночам около нуля, возможны легкие заморозки до -1...-3 градусов.