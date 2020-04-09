2020-04-09T10:20:25+03:00
Происшествия

Причины пожара в доме престарелых в Москве устанавливает СК

После выяснения причин пожара в доме престарелых в Москве дело может быть переквалифицировано
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Пока уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Фото: Михаил Терещенко/ТАССПока уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Председатель Следственного комитета (СК) России поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара и гибели людей в доме престарелых.

- По данным следствия, вечером 8 апреля 2020 года в доме престарелых по 3-й Мякининской улице в городе Москве, в котором находилось более 50 человек, произошел пожар. В результате четыре человека погибли, шестеро доставлены в медицинские учреждения с отравлением угарным газом. Вместе с тем данные о пострадавших уточняются, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Заммэра Москвы назвал возможную причину пожара в доме престарелых.Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что пожару в доме престарелых на западе Москвы предшествовал хлопок в котельной

На месте происшествия опытные следователи и криминалисты опрашивают свидетелей и очевидцев. Изымаются записи с камер видеонаблюдения для изучения. По уголовному делу назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и другие экспертизы.

- Глава ведомства поручил тщательно проанализировать, как были организованы и насколько соответствовали установленным законом требованиям меры противопожарной безопасности в учреждении, установить причины, способствовавшие трагедии, дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников учреждения, на которых было возложено обеспечение противопожарной безопасности, - пояснила Петренко.

Пока уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности", которая предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы. Но в следствии не исключают, что после изучения экспертиз возможна дополнительная квалификация произошедшего по другим, более строгим статьям Уголовного кодекса России.

Два человека погибли, десять пострадали при пожаре в доме престарелых на западе Москвы.Силами спецслужб пожар на площади 15 квадратных метров был ликвидирован

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ИСТОЧНИК KP.RU

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