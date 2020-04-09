Причины пожара в доме престарелых в Москве устанавливает СК

Председатель Следственного комитета (СК) России поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара и гибели людей в доме престарелых.

- По данным следствия, вечером 8 апреля 2020 года в доме престарелых по 3-й Мякининской улице в городе Москве, в котором находилось более 50 человек, произошел пожар. В результате четыре человека погибли, шестеро доставлены в медицинские учреждения с отравлением угарным газом. Вместе с тем данные о пострадавших уточняются, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/771951" frameborder="0"></iframe> Заммэра Москвы назвал возможную причину пожара в доме престарелых.Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что пожару в доме престарелых на западе Москвы предшествовал хлопок в котельной

На месте происшествия опытные следователи и криминалисты опрашивают свидетелей и очевидцев. Изымаются записи с камер видеонаблюдения для изучения. По уголовному делу назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и другие экспертизы.

- Глава ведомства поручил тщательно проанализировать, как были организованы и насколько соответствовали установленным законом требованиям меры противопожарной безопасности в учреждении, установить причины, способствовавшие трагедии, дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников учреждения, на которых было возложено обеспечение противопожарной безопасности, - пояснила Петренко.

Пока уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности", которая предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы. Но в следствии не исключают, что после изучения экспертиз возможна дополнительная квалификация произошедшего по другим, более строгим статьям Уголовного кодекса России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/771948" frameborder="0"></iframe> Два человека погибли, десять пострадали при пожаре в доме престарелых на западе Москвы.Силами спецслужб пожар на площади 15 квадратных метров был ликвидирован

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в доме престарелых на западе Москвы: погибли четыре человека

Вечером 8 апреля в районе Кунцево в Москве загорелся дом престарелых. Расположен он в частном секторе Мякинино (подробности)

Причиной пожара в доме престарелых в Москве могло стать замыкание в проводке

Возгорание началось на минус первом этаже, но позже огонь перекинулся на первый этаж. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных (подробности)