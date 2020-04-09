«Аварий в разы меньше»: за первую неделю апреля в Москве произошло всего 14 ДТП с мотоциклами и скутерами

Усидеть дома в первые по-настоящему теплые апрельские дни мотоциклистам, которые за зиму соскучились по своим байкам, особенно тяжело. С каждым днем двухколесного транспорта на дорогах столицы, которая сейчас из-за коронавируса живет в режиме всеобщей самоизоляции, все больше. На днях в столичном центре организации дорожного движения призвали автомобилистов быть внимательнее и напомнили о начавшемся мотосезоне. Когда состоится официальное открытие сезона 2020 и состоится ли вообще неизвестно. Напомним все массовые мероприятия в городе отменены

А вот сезон мотоаварий официально можно считать открытым. Правда, в этом году их в разы меньше.

- К нам на горячую линию стекается информация об авариях с участием мототранспорта. Кроме того, мы в круглосуточном режиме мониторим информацию на Яндекс Картах. За первую неделю апреля в столице произошло 14 аварий с мотоциклами и скутерами, это как минимум вдвое меньше, чем в прошлом году. При этом погода примерно такая же как и в апреле 2019-го года. Снижение аварийности мы связываем с тем, что большинство москвичей сейчас соблюдают режим самоизоляции и не выходят из дома, - рассказали «КП» в общественном движении «Мотомосквка».

Статистику портят аварии с участием курьеров, которые пользуются мототранспортом для доставки грузов. Так, 8 апреля на Матросском мосту, недалеко от парка Сокольники курьер на скутере столкнулся с легковым автомобилем. По словам очевидцев, доставщик Яндекс Еды отделался легкими ушибами. А вот его скутер восстановлению уже не подлежит.

Смертельных ДТП с участием мотоциклов в апреле не было. По данным «Мотомосквы» последняя кровавая авария с участием байкера произошла в Люберецком районе Москвы 29 марта.

- Водитель мотоцикла уходил от столкновения с дорожной техникой и врезался в столб. 42-летний байкер погиб на месте, - сообщили «КП» в «Мотомоскве».

За текущие сутки, 9 апреля, в столице произошло три аварии с участием мотоциклов. Все байкеры живы.