В горевшем доме престарелых назвали фантазиями подвал, в котором "держали коронавирусных"

8 апреля в частном секторе Мякинино на западе Москвы загорелся один из корпусов дома престарелых. В пансионате находились 52 пенсионера. Предварительной причиной пожара называют неисправность оборудования в котельной на цокольном этаже.

Некоторые СМИ сообщили, что в подвале дома престарелых жили сотрудники. Среди них были те, кто должен был соблюдать карантин в связи с подозрением на коронавирус.

Корреспондент «Комсомольской правды» дозвонился в офис продаж частного пансионата. Сначала там отказались обсуждать инцидент. Но на вопрос о карантине в подвали санатория все же дали ответ с явными нотами агрессии.

— Откуда такая информация? Это все фантазии желтой прессы. Какой карантин по коронавирусу в подвале дома престарелых? — на эмоциях отвечала оператор, которая отказалась представиться.

Затем собеседница предложила ознакомиться с официальной позицией дома-интерната. Мы согласились и попросили озвучить ее руководству.

— Сейчас это невозможно. Посмотрите на нашем сайте! — резко ответила дама.

Однако ни на главной странице ресурса, ни в разделе новости, ни в разделе «Пресса о нас» нет информации о пожаре 8 апреля или «коронавирусном» изоляторе в подвале. Только старые интервью руководителя (между прочим, в прошлом большой чиновник в системе здравоохранения) и рассказ о веселой жизни дома престарелых.

На просьбу уточнить, где же на сайте официальная позиция, собеседница бросила трубку.

В результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы погибли четыре человек. Еще 14 находятся в больницу. Все они пожилые люди. У большинства — отравление угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. По статье грозит до четырех лет колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/771948" frameborder="0"></iframe> Два человека погибли, десять пострадали при пожаре в доме престарелых на западе Москвы.Силами спецслужб пожар на площади 15 квадратных метров был ликвидирован

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