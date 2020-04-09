2020-04-09T20:01:38+03:00
Происшествия

Пожарные и печатники спасли Москву от невыхода ста тысяч газет

Ночью в крупной столичной типографии случился пожар
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Андрей МалаховФото: Андрей Малахов
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Вечером 8 апреля в московской типографии «Прайм-Принт» кипела работа. Газетные издательства начали присылать полосы в печать. За ночную смену здесь выпускают свыше 100 тысяч экземпляров периодики. Работу экстренно пришлось прервать — на потолке цеха занялось сильное пламя.

Оказалось, замкнул один из вентиляторов. Массивная установка на крыше нужна, чтобы прогонять пыль и дым, которые возникают от работы станков. Инцидент случился незадолго до 21:00. Это время в типографии именуют прайм-таймом — московские редакции сдают ежедневные газеты и отправляют в печать.

— Одну из газет мы допечатывали, пока горело пламя. Успели! На место прибыли 16 пожарных расчетов. В 22:00 пожар был локализован и полностью устранен. Нужно отдать должное доблестным пожарным — они большие молодцы, — рассказал kp.ru коммерческий директор типографии Андрей Малахов.

В «Прайм-Принт» договорились с коллегами из двух других типографий. Попросили напечатать по одному тиражу, чтобы не подводить газеты.

— Незамедлительно приступили к устранению последствий — вся типография была залита водой и пропитана дымовой завесой. Нужно было восстановить работу оборудования. Благодаря неимоверным усилиям нашей команды ночью возобновилась печать и мы сделали тираж еще одной ежедневной газеты. Сейчас все машины в рабочем состоянии. Сегодня ночью будем работать как прежде, — добавил Андрей Малахов.

Пожар в крупной типографии едва не оставил столицу без 100 тысяч газет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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