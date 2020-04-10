Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова: «Больных коронавирусом поможет вылечить кровь выздоровевших пациентов»

БОЛЬНЫХ С КОРОНАВИРУСОМ И ПНЕВМОНИЕЙ ЛЕЧАТ В ОДНОМ СТАЦИОНАРЕ

- Анастасия Владимировна, сколько медицинских учреждений готовы уже сегодня принять больных коронавирусом?

- Для пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также с уже подтвержденным диагнозом развернуты отделения в 12 городских стационарах. Пациентов принимают медицинский комплекс в Коммунарке, инфекционные больницы № 1 и № 2, больница № 67 имени Л. А. Ворохобова, больница № 15 имени О. М. Филатова, НИИ имени Склифософского и другие. Последним 6 апреля присоединился Госпиталь ветеранов войн № 3. Дополнительно после ремонта открылось отделение в инфекционной больнице № 1.

В этих клиниках созданы все условия для раздельного пребывания, качественной диагностики и лечения. Здесь подготовили существующие помещения и дополнительно обучили медицинский персонал. Койки в перепрофилированных корпусах оборудованы так, чтобы к ним в любой момент можно было подвести кислород.

- Сколько еще стационаров могут дополнительно открыться в дни пика инфекции?

- В ближайшее время планируется открытие корпуса № 6 городской клинической больницы (ГКБ) имени С. И. Спасокукоцкого. Сейчас уже завершаются работы по его перепрофилированию для госпитализации пациентов с коронавирусом. При необходимости еще ряд корпусов городских стационаров будет готов принять пациентов с коронавирусной инфекцией. И, конечно, в поселении Вороновское (ТиНАО) в кратчайшие сроки будет завершено строительство новой суперсовременной инфекционной больницы на 500 коек. Примечательно то, что почти половина коек там – реанимационные, а значит больница будет готова справляться с тяжелыми случаями заболевания.

Реанимационные палаты в новой больнице, построенной близ поселения Вороновское в ТиНАО. Фото mos.ru

Одним из последних наших решений стало объединение стационаров для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией и стационаров, предназначенных для лечения пневмонии. На практике стало понятно, что в подавляющем большинстве случаев сейчас пневмония вызывается новым вирусом, а значит, смысла в разделении нет. Теперь больные с пневмонией, не зависимо от того, готов у них тест на коронавирус или нет, проходят лечение от коронавируса при наличии характерных клинических признаков этого заболевания на КТ легких. Так, принимать больных с коронавирусом начала городская клиническая больница №52.

ТЕМ, КТО ЛЕЧИТСЯ ДОМА, НУЖНО ОСТАВАТЬСЯ ТАМ ЕЩЕ 14 ДНЕЙ ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

- Некоторые пациенты уже лечатся на дому. Как им оказывается медицинская помощь?

- Дома находятся пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», которые переносят болезнь в легкой форме или вообще бессимптомно. Пациенты из группы риска - люди старше 65 лет и/или с хроническими заболеваниями, беременные женщины, отправятся в больницу в любом случае.

Врачи скорой помощи первым делом осматривают пациента, убеждаются в том, что его состояние хорошее и лечение на дому не несет угрозы для здоровья. Пациент и его родные со своей стороны подписывают информированное согласие о том, что они должны оставаться дома в течение всего лечения и 14 дней после выздоровления.

Лечащимся на дому доступны телемедицинские консультации. Это идеально подходит для больных, которым не показана госпитализация, но при этом они нуждаются в самоизоляции. Для получения консультаций необходимо пройти регистрацию на специальной телемедицинской платформе департамента здравоохранения Москвы (tmc.mosgorzdrav.ru/dzm/patient/choose).

Регулярные телемедицинские консультации позволяют врачам заочно следить за состоянием больных, оставаясь на связи 24/7. Используя аудио- или видеосвязь, медики анализируют состояние пациентов, выявляют симптомы ухудшения самочувствия и дают рекомендации. Во время телемедицинской консультации врачам доступны все сведения из Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Это позволяет вносить данные о течении заболевания и видеть всю медицинскую информацию о пациенте. Среднее время каждой консультации 13 - 15 минут. Врач может за максимально короткое время оценить состояние пациента и дать рекомендации. В телемедицинском центре в Москве работает 200 квалифицированных врачей.

Общение врача-терапевта телемедицинского центра с пациенткой.Фото: Александр РОГОЗА

В СУТКИ - 14 ТЫСЯЧ ОБСЛЕДОВАНИЙ

- Где в Москве сейчас проводят тесты на коронавирус?

- Для профилактики распространения коронавируса важно качественное и своевременное тестирование пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Изначально тестирование на коронавирус проводилось только в федеральных центрах - Противочумный центр Роспотребнадзора, Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Сейчас дополнительно анализ на коронавирус проводят девять городских лабораторий, в том числе, например, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, инфекционная больница № 2, диагностический клинический центр № 1, больница № 40 в Коммунарке, больница № 67 имени Л. А. Ворохобова. Во всех лабораториях установлено новейшее оборудование, позволяющее получить самые точные результаты. В день столичные лаборатории могут выполнять по 10 тысяч исследований.

Недавно мы заключили соглашение с частной лабораторией «Гемотест». Она будет выполнять для городских медицинских учреждений около 2 тысяч исследований в сутки. Также мы подписали соглашение с лабораторией «Литех». Таким образом силами федеральных, городских и частных лабораторий в городе выполняется 14 тысяч исследований в сутки. Мы дадим возможность работать вместе с нами всем частным лабораториям, которые будут готовы. За последний месяц в Москве на коронавирус было протестировано более 145 тысяч человек.

- В столице также постоянно растет количество выздоровевших от коронавируса. Уже объявлено, что они могут быть донорами для других пациентов, кто все еще проходит лечение. Этот метод поможет?

- Мы следим за разработками экспертов в других странах, которым пришлось столкнуться с распространением коронавируса. Использование плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения больных с коронавирусной инфекцией показало хорошие результаты в Китае, Германии и США. Надеемся, что и нам новый метод поможет эффективнее бороться с пандемией коронавируса. Сегодня в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови. Переливание получили 7 пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках.

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГУТ КУПИТЬ ДАЖЕ КОРМ ДЛЯ ШИНШИЛЛЫ

- В Москве на карантине первыми оказались пожилые люди и дети. Какую помощь они получают?

- Пожилые и люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска, поэтому было очень важно, чтобы они оставались дома. Мы понимаем, что постоянно находиться в изоляции может быть сложно, поэтому разработали меры поддержки для них. Для москвичей старше 65 лет и для совершеннолетних людей с определенными хроническими заболеваниями, которые находятся дома на самоизоляции, для компенсации дополнительных расходов выделяется выплата в размере 4 тысяч рублей. Ходить за ней никуда не нужно - 2 тысячи уже поступили на счет 1,7 миллионов человек и продолжают поступать. Ещё 2 тысячи перечислят сразу после 14 апреля при условии соблюдения правил режима самоизоляции. Пожилые москвичи также могут позвонить по телефону горячей линии и оформить заявку на получение некоторых услуг, например, покупка и доставка на дом продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости, выгул собак.

Сотрудник центра социального обслуживания поможет сделать заказ в онлайн-магазине или принесет продукты на дом. Перед каждым выходом на дом сотрудник центра социального обслуживания обязательно предварительно позвонит, представится, обговорит детали заказа и время своего прибытия. С собой у него будет служебное удостоверение. В указанное время сотрудник придет домой к заявителю и получит у него необходимую для покупки сумму. Затем доставит заказа на дом и оформит окончательный расчет. Социальные работники помогают с соблюдением правил безопасности. К работе приступили уже более 7 тысяч социальных работников.

- Сколько сейчас в столице волонтеров, которые помогают соблюдающим режим изоляции пенсионерам? С какими просьбами обращаются?

- Мы набрали более 1000 социальных волонтеров. Это люди с базовыми знаниями по социальной помощи и готовностью помогать в это непростое время. Все волонтеры прошли обучение.

Более 70% заявок, поступающих волонтерам - это прогулки с животными, 15% заявок - это доставка продуктов, в том числе горячее питание, 8% - доставка лекарств из аптек. Еще 6% пожилых людей просят привезти корм домашним животным, причем не только для кошек и собак, но и для попугаев и даже шиншиллы.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ, ЛУЧШЕ НЕ ХОДИТЬ В ПОЛИКЛИНИКУ

- Как сейчас работают районные поликлиники?

- Городские поликлиники сейчас в первую очередь переориентированы на работу на выезде, в связи с этим нагрузка на них увеличивается. Поэтому для работы мы дополнительно привлекаем ординаторов из медицинских вузов. К работе уже приступили более 730 молодых специалистов. Они и ведут приемы в поликлиниках, и посещают пациентов на дому. Всего вместе с ординаторами мы привлекли более 1000 специалистов для усиления работы выездной службы медицинской помощи.

В поликлиниках разделены потоки здоровых и больных пациентов. Везде, где возможно, организованы отдельные входы для пациентов с температурой, признаками ОРВИ и гриппа, на входе проводится термометрия.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Часто спрашивают, можно ли пойти в поликлинику, не нарушая указ мэра о самоизоляции?

- В указе прописано, что получение медицинской помощи является основанием для того, чтобы покинуть место проживания. Тем не менее, при симптомах заболеваний и состояниях, требующих осмотра врача, лучше всего вызвать его на дом. На вызов придет терапевт либо врач общей практики или педиатр.

Вызывая врача, нужно обязательно сообщить о недавней поездке в страну с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, если она была, о контактах с людьми, прибывшими оттуда, или о контакте с больным новой коронавирусной инфекцией.

На месте врач проведет осмотр, составит программу лечения и при необходимости назначит взятие анализа на коронавирус. Все сотрудники выездной службы обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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