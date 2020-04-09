В Москве подростки устроили поножовщину из-за ссоры в соцсети

Драку двух 17-летних подростков записала камера видеонаблюдения, установленная на подъезде многоэтажки на улице Краснодонской, в районе Люблино. Все произошло в среду, 8 апреля. Кадры не для слабонервных. Степень агрессии зашкаливает. Подростки с первых секунд встречи кидаются друг на друга с кулаками и лупят что есть мочи. Все происходит на глазах девушки одного из участников конфликта. Она попыталась разнять драку, но ничего не вышло.

- Во время конфликта один из подростков достал нож и нанес знакомому не менее трех ударов. После этого с места происшествия он скрылся, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Скорую вызвали очевидцы. Сейчас за жизнь 17-летнего москвича борются медики. Парень в тяжелом состоянии.

- Подозреваемый по «горячим следам» установлен и допрошен, - сообщили «КП» в пресс-службе столичного главка МВД.

Это 17-летний сосед пострадавшего. По предварительным данным, конфликт произошел из-за ссоры подростков во время переписки в одной из социальных сетей. Гаджеты обоих парней сейчас изучают следователи. Столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.