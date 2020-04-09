2020-04-09T21:28:05+03:00
Происшествия

В Москве подростки устроили поножовщину из-за ссоры в соцсети

Один из парней госпитализирован, против второго возбуждено уголовное дело
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Драку двух 17-летних подростков записала камера видеонаблюдения, установленная на подъезде многоэтажки на улице Краснодонской, в районе Люблино. Все произошло в среду, 8 апреля. Кадры не для слабонервных. Степень агрессии зашкаливает. Подростки с первых секунд встречи кидаются друг на друга с кулаками и лупят что есть мочи. Все происходит на глазах девушки одного из участников конфликта. Она попыталась разнять драку, но ничего не вышло.

- Во время конфликта один из подростков достал нож и нанес знакомому не менее трех ударов. После этого с места происшествия он скрылся, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Скорую вызвали очевидцы. Сейчас за жизнь 17-летнего москвича борются медики. Парень в тяжелом состоянии.

- Подозреваемый по «горячим следам» установлен и допрошен, - сообщили «КП» в пресс-службе столичного главка МВД.

Это 17-летний сосед пострадавшего. По предварительным данным, конфликт произошел из-за ссоры подростков во время переписки в одной из социальных сетей. Гаджеты обоих парней сейчас изучают следователи. Столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Собянин: С пятницы нарушителей карантина за поездки на авто будут штрафовать
Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса
Пьяный москвич сжег во дворах четыре машины
На станциях МЦК и МЖД появятся бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук
В Москве гастарбайтер ищет сбежавшую невесту с помощью полицейских
В Москве упростили порядок выделения доплат безработным
В Наро-Фоминске на базе областной больницы появится инфекционный центр
Москва выделит федеральным клиникам 5 млрд рублей на перепрофилирование под коронавирус
Московским пенсионерам на изоляции доставили дрова и уголь на дачи
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
В Москве полицейские задержали таксиста с коронавирусом, нарушившего карантин
В Москве лже-таможенник сообщил о минировании аэропорта Внуково