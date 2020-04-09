Штраф за поездки на машине в Москве во время карантина: кого накажут, какая сумма

В Москве с 10 апреля начнут штрафовать автомобилистов, нарушающих карантин. Речь только о тех, кто болен коронавирусом и находится на домашнем лечении, а также о тех, кто недавно вернулся из стран с эпидемией, и людях, контактировавших с заболевшими COVID-19.

- Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил мэр столицы, каждый выход людей из подъезда фиксируется. Раньше власти города жестких мер не предпринимали – просто доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома. И только злостных нарушителей штрафовали.

- Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, — объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Нарушителям будут выписывать штраф в размере 5000 рублей, в соответствии с законом города Москвы № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» (от 21 ноября 2007 года).

- Речь только о тех, кто находится на карантине. Что же касается здоровых граждан – передвижение по городу не закрыто, передвигаться можно, и машины в городе мы видим. Стоит отметить, что водители должны передвигаться, строго следуя указаниям мэра города: если нужно на работу или в больницу, можно и ближайший магазин. Если остановят, то нужно иметь при себе справку, что вы едете на работу. При этом мы можем видеть статистику по городу, которую ежедневно дает Департамент транспорта, что поток машин сократился – дороги свободнее на 75%, чем три недели назад, - прокомментировал Александр Семенников, депутат Мосгордумы.